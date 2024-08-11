Apple, iPhone 16'nın Seri Üretimine Başladı: Üretim Kapasitesi Hiç Olmadığı Kadar Artacak!

Apple'ın eylül ayında resmen duyurmasını beklediğimiz iPhone 16 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre şirket, yeni akıllı telefonlarının seri üretimine resmen başladı ve üretim kapasitesini artırmak için Foxconn ile anlaşma sağladı. Detaylar haberde.

Apple, Satış Rekoru Kırması Beklenen iPhone 16 Serisi İçin Kolları Sıvadı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Apple'ın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Foxconn, merakla beklenen iPhone 16 ailesinin seri üretimine resmen başladı. ABD merkezli teknoloji devi yeni akıllı telefon serisinin satış sürecinde geçmiş modellerde olduğu gibi herhangi bir gecikme sorunu ile karşılaşmamak için elini çabuk tutmak istediği söyleniyor.

Bununla birlikte Apple'ın yeni iPhone 16 satışlarından oldukça umutlu olduğu iddia edilmekte. Aktarılanlara göre dev firma, iPhone 16 sevkiyatlarının iPhone 15 sevkiyatlarından yüzde 10 daha fazla olacağını düşünüyor. Şayet işler Apple'ın istediği gibi giderse iPhone 16'nın yaklaşık olarak 90 milyon adet satış satısına ulaşabileceğini söyleyebiliriz.

Bu bağlamda telefonların seri üretimine erkenden başlayan Apple, tedarik firması Foxconn'dan üretim kapasitesi artırmasını da talep etti. Tayvanlı şirketin, Apple'ın isteği üzerine Çin'deki pek çok fabrikası için 50 binden fazla yeni işçi alımı yaptığı belirtiliyor.

Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 16 hakkında daha pek çok iddia şuanda teknoloji gündemini meşgul ediyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ise 10 Eylül'de düzenlenmesi beklenen Apple etkinliğinde gün yüzüne çıkacak. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yaklaşan akıllı telefonları yeni bir satış rekoru kırabilir mi? Yorumlarda buluşalım...