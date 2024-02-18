Neural Engine Devrimi: Apple, iPhone 16 ile Yapay Zeka Çağına Açılıyor!

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı yeni Galaxy S24 serisini birçok yapay zekâ özelliği ile donattı. Durum böyle olunca Apple da yapay zekâ gelişmelerine yönelmek zorunda kaldı.

Samsung'un yoğun bir şekilde yapay zekâya yönelmesi ve iOS 18'in yeni yapay zekâ araçlarıyla Siri'ye büyük yükseltmeler getireceği söyleniyordu.

Fakat Apple bunu daha akıllı hale getirmeye yardımcı olmak için iPhone'un dahili bileşenlerini yükseltebileceği anlaşılıyor.

Yeni Neural Engine ile Yapay Zeka Performansı Hızlanabilir

Üretken yapay zekâ, yeni bir şey üretmek için mevcut varlıklardan yararlanma konusunda tartışmalı olmaya devam ederken, Tayvan'dan gelen yeni bir rapor iPhone 16'nın önemli ölçüde daha fazla çekirdek içeren yeni bir “Neural Engine” ile bu konuya eğileceğini öne sürüyor.

Raporda belirli bir çekirdek sayısı belirtilmiyor, ancak 2020'de piyasaya sürülen iPhone 12'den bu yana Neural Engine'de 12 çekirdek bulunuyor. Ayrıca, iPhone 16 ve diğer Apple cihazlarının A18 ve M4 gibi yeni çiplere dayanacağı ve her birinin daha güçlü Neural Engine’a odaklanacağı yönündeki son raporları da destekliyor.

Apple Neural Engine (veya ANE), CPU veya GPU'dan çok daha verimli bir işlemcidir ve cihaz üzerinde dil işleme ve görüntü analizi gibi şeyler için yapay zekâyı kullanır.

Bu belki biraz basite indirgemek olabilir ama Neural Engine, fotoğraflar arşivinizde kedi araması yaparak tüylü dostunuzun tüm görüntülerini bulabilmeniz ya da Face ID ile kilit açma ve Animoji, artırılmış gerçeklik ve görüntü işleme hattında kullanılan Deep Fusion teknikleri için teşekkür etmeniz gereken bir teknoloji parçasıdır.

Eklenen çekirdekler o kadar verimlidir ki komutla ya da arka planda karmaşık veriler ve hesaplamalar üzerinde çalışmalarına rağmen nispeten soğuk kalabilirler. Ek çekirdeklerle ilgili bu raporlar doğruysa, Apple'ın yapay zekâ olanaklarına kesinlikle bir destek sağlayacaktır. iOS 18'in Siri'yi önemli ölçüde daha kullanışlı hale getirmesi ve Spotlight için bir destek sunması bekleniyor.

Apple, kendi yapay zeka ekibine sahip olmasına rağmen, ChatGPT gibi rakip modellerin şirket sırlarını öğrenme riskinden dolayı onları kullanmaktan çekiniyor.