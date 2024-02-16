iOS 18 Bir Dizi Benzersiz Yapay Zeka Özelliği ile Gelecek!

Daha önce çıkan söylentilerin ışığında şimdi de Bloomberg'den Mark Gurman'ın bu haftaki bir raporuna göre iOS 18 ve iPadOS 18 "bir dizi yeni yapay zekâ özelliği" içereceği belirtildi.

Rapor, Apple'ın hem Siri'yi hem de iPhone'un yerleşik Spotlight arama aracını, her bir özelliğin daha karmaşık soruları doğru bir şekilde yanıtlama yeteneğini geliştirmek amacıyla büyük dil modelleri üzerinde eğittiğini iddia ediyor. Spotlight'ın yenilenmiş versiyonu, uygulamalardaki "belirli" işlevler ve özelliklerle daha derin bir entegrasyon da sunabilir.

Rapora göre Apple, kullanıcıların Apple Music'te otomatik olarak çalma listeleri ve Keynote uygulamasında sunum slaytları oluşturmasına olanak tanıyacak yapay zekâ destekli özellikler üzerinde de çalışıyor. iOS 18'de daha derin yapay zekâ entegrasyonu kazanacağı söylenen diğer uygulamalar arasında Sağlık, Mesajlar, Numaralar, Sayfalar ve Kısayollar yer alıyor ve muhtemelen daha fazlası da olacak.

iOS 18 Özelliklerinin Haziran Ayında Tanıtılması Bekleniyor

Apple CEO'su Tim Cook bu ay yaptığı bir kazanç çağrısında, şirketin üretken yapay zekâ üzerinde çalıştığını ve ayrıntıları "bu yıl içinde" paylaşacağını söylemişti.

Apple'ın iOS 18'i Haziran ayındaki yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de duyurması ve bahsi geçen işletim sistemi güncellemesinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Ayrıca duyurulacak olan yeni yapay zekâ özellikleri, "önemli ölçüde" yükseltilmiş bir Neural Engine'e sahip olacağı söylenen iPhone 16 modellerine özel olabilir.

Gurman, iOS 18 ve iPadOS 18'in ötesinde, Apple'ın macOS 15'e ve uygulama geliştirme aracı Xcode'a bazı yeni yapay zekâ özellikleri eklemeyi planladığını da söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın yapay zekâ üzerindeki çalışmaları için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.