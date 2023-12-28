Apple'ın iPhone 17 Serisine Saklamayı Planladığı 5 Özellik Ortaya Çıktı!

Apple'ın iPhone geliştirme yol haritası birkaç yıl sonrasına uzanıyor ve şirket sürekli olarak tedarikçilerle aynı anda birkaç ardışık iPhone modeli üzerinde çalışıyor, bu nedenle bazen lansmandan çok önce özelliklere dair sızıntılar ortaya çıkıyor.

iPhone 17 serisi de farklı değil ve Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği seri için neler planladığına gelin birlikte göz atalım.

1. Daha Büyük Standart Cihazlar

iPhone 17 ve iPhone 17 Plus

Gelecek yılın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin sırasıyla 6,12 ve 6,69 inçten 6,27 ve 6,86 inçe çıkarak daha büyük ekran boyutlarına sahip olacağı söyleniyor.

Apple'ın 2025 yılında iPhone 17 ve iPhone 17 Plus ile birlikte iki standart iPhone modeline de daha büyük 6,27 ve 6,86 inç ekran boyutlarını getirmesi bekleniyor. Sonuç olarak, iPhone 17 serisinin tamamının 19.6:9 gibi daha uzun bir en-boy oranı kullanmasını bekliyoruz.

2. 120Hz ProMotion (Her Zaman Açık Ekran)

iPhone 17 ve iPhone 17 Plus

Apple, ProMotion'ı 2025 yılında standart modellerine genişletmeyi ve gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için 120Hz yenileme hızına çıkmalarını sağlamayı amaçlıyor.

ProMotion ayrıca iPhone 17 ve iPhone 17 Plus'ın ekranının 1Hz gibi daha düşük bir güç tasarruflu yenileme hızına inmesini sağlayarak aygıt kilitliyken bile Kilit Ekranı'nın saatini, widget'larını, bildirimlerini ve duvar kağıdını gösterebilen her zaman açık bir ekrana olanak tanıyacak.

3. Ekran Altı Face ID

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro'nun panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olması bekleniyor. Ekran altı Face ID teknolojisinin tek dış göstergesi muhtemelen ön kamera için dairesel bir oyuk olacak.

Bu muhtemelen Apple'ın ön kamera için dairesel bir kesik içeren son premium modeli olacak. Apple'ın daha sonra gerçek bir "tüm ekran" görünümü için 2027'nin "Pro" iPhone modellerinde ekran altı kameraları benimsemesi bekleniyor.

4. Apple Tasarımı Wi-Fi 7 Çipi

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max

Apple'ın Pro modellerinin ilk kez Apple tasarımı bir Wi-Fi 7 çipi ile donatılması bekleniyor. Wi-Fi 7 desteği, "Pro" modellerinin desteklenen bir yönlendirici ile aynı anda 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantları üzerinden veri gönderip almasına olanak tanıyarak daha yüksek Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha güvenilir bağlantı sağlayacak.

Wi-Fi çipi ayrıca Apple'ın şu anda iPhone'lar için birleşik bir Wi-Fi ve Bluetooth çipi tedarik eden Broadcom gibi harici tedarikçilere olan bağımlılığını daha da azaltmasına olanak tanıyacak.

5. 48MP Telefoto Lens

iPhone 17 Pro Max

Apple'ın en büyük Pro modelindeki yükseltilmiş 48MP Telefoto lensin, Apple'ın 2024'ün başlarında ABD'de piyasaya sürülecek olan Vision Pro kulaklığıyla kullanım için optimize edilmesi bekleniyor.

Bu da 2025 yılında gelecek "Pro Max"i tamamen 48MP lenslerden oluşan bir arka kamera sistemine sahip ilk iPhone yapacak.

Peki sizin iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.