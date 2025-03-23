Apple, iPhone 18 Serisi İle Birlikte Büyük Değişikliğe Gidiyor! Telefonun Hızı Coşacak

Apple, her yeni iPhone serisinde performansı bir adım öteye taşıyor. Ancak iPhone 18 ile birlikte bu artış sadece bir yükseltme değil, adeta bir devrim olacak. Şirket, bu kez kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek bir değişiklikle geliyor. Peki Apple, bu sefer ne yapacak?

Apple, iPhone 18 Serisi ile Birlikte 2 nm İşlemciye Geçiş Yapacak

Aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone 18 serisinde kullanacağı işlemciyi 2 nanometreye düşürecek. Bilindiği üzere firma, en son çıkan iPhone 16 serisinde 3 nanometre kullanmıştı. Bu değişiklik, cihazların performansının önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor.

Söylentilere göre Apple'ın bu adımıyla iPhone 18 serisi, yüzde 10 ila 15 oranında daha hızlı çalışacak. Bunun yanında daha az güç tüketeceği de iddia ediliyor. Böylelikle batarya, daha uzun ömürlü olacak. Öte yandan teknoloji devi, iPhone 17 serisiyle de önemli bir değişiklik yapacak.

iPhone 17 Serisi ile Plus Model Kalkıyor

Öte yandan Apple'ın bu yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 serisi ile de büyük bir değişiklik yapacağı söyleniyor. Öyle ki şirket, yeni seride Plus modele yer vermeyecek. Bunun yerine daha ince bir tasarıma sahip olacak iPhone 17 Slim sunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Görüşleriniizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.