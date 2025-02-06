Apple, iPhone 7 Kullanıcılarına 12.500 TL Veriyor! İşte Nedeni

Apple'ın iPhone 7'yi tanıtmasının üzerinden neredeyse dokuz yıl geçti. O tarihten bu yana milyonlarca insan tarafından tercih edilen telefon, hala sahip olan kişilerin başına küçük de olsa bir talih kuşu kondurdu. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları, “Loop Disease” adı verilen bir donanım sorunu nedeniyle 12.500 TL tutarında bir tazminat almaya hak kazandı.

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek

Bilmeyenler için "Loop Disease" iPhone'ların anakartındaki ses çipinin zamanla gevşemesi sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorun, telefon görüşmeleri sırasında sesin gelmemesi ve hoparlörün çalışmaması gibi sorunlarla kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen sonuçar doğuruyor.

İlerleyen aşamalarda ise telefonun açılmamasına veya sürekli olarak yeniden başlamasına yol açabiliyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları bu sorunu yaşamış, ancak Apple'dan istedikleri sonucu alamayarak telefonlarını kendi yaptırmak zorunda kalmıştı.

Şimdi ise Apple, aradan yıllar geçtikten sonra sorundan etkilenen kullanıcılar için bir tazminat planı oluşturdu. Tazminat miktarı, kullanıcıların durumuna göre değişiyor. Örneğin telefonu Apple'a götürerek onarım veya değişim için ücret ödeyenler, 50 ila 349 dolar arasında tazminat almaya hak kazanacak.

Sorunu Apple'a bildiren ama tamir için ücret ödemek istemeyen kullanıcılar ise 125 dolar tazminat almaya hak kazanacak. Yani kabaca 1.800 TL ile 12.500 TL arası bir tazminat alacaklar. Ne yazık ki ülkmeizde tüketiciyi koruyan yasalar ABD'deki kadar gelişmiş değil.

Bu nedenle Türkiye'de bu sorunu yaşamış olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları tazminat alabilecek mi belirsiz. Ancak mağdurlar Apple'a ulaşarak bunu sorabilir ya da tüketici hakem heyeti ve dava yollarıyla benzer sonuçlar almaya çalışabilir.