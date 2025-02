iPhone Kullanıcıları Dikkat: Bu Uygulama Ekran Görüntülerinizi Okuyor

App Store'daki uygulamaların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Özellikle de yapay zeka teknolojilerindeki gelişme ile hız kazanan bu süreç, Apple kullanıcılarının her ihtiyacına yönelik her uygulamaya çok rahat erişmesini sağlıyor. Ancak şirketin mağazasına uygulama yükelemeye çalışan herkes iyi niyetli değil.

Şirket App Store'a yüklenen her uygulamayı kontrol ederek kötü amaçlı uygulamaların kullanıcılarına ulaşmasını engelliyor. Ancak bazı engeller, Apple'ı bile aşıyor. Kaspersky tarafından tespit edilen uygulama, kullanıcılarının çektiği ekran görüntülerindeki hassas bilgileri okumak için Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisini kullanıyor. İşte detaylar!

App Store'da OCR Özellikli Casus Yazılım Alarmı

Bir süre öncesinde kadar App Store'da yer alan "SparkCat" adı verilen bu uygulama, iPhone kullanıcılarının çektiği ekran görüntülerindeki hassas bilgileri okumak için Optik Karakter Tanıma teknolojisini kullanıyor. Bilmeyenler için OCR, görselleri tarayarak üzerindeki yazıları metne çeviren bir teknoloji.

Örneğin telefonunda SparkCat yüklü olan biri bir ekran görüntüsü aldığında uygulama devreye giriyor ve alınan ekran görüntüsündeki bilgileri bir metin olarak geliştiricisine iletiyor. Uygulama özellikle kripto para cüzdanları ve bankacılık gibi hassas bilgileri yaklamayı hedefliyor.

İddialara göre SparkCat, Mart 2024'ten bu yana App Store üzerinden ulaşılabilir durumda. Mağdurların sayısı bilinmemekle birlikte eğer telefonunuzda bu uygulama yüklüyse hemen silmenizde fayda var. Benzer bir uygulama, yılında Android ve PC kullanıcılarını hedef almıştı ve pek çok mağdur yaratmıştı.

Kaspkersky'e göre niyeti bilinmemekle birlikte ComeCome, WeTink ve AnyGPT isimli uygulamalarda da Optik Karakter Tanıma teknolojisi mevcut. Uzmanlar bu tür uygulamalara karşı en nemli savunmanın ise hassas bilgilerin ekran görüntüsünü almaktan kaçınmak olduğunu söylüyor.