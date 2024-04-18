Şaka Değil Gerçek: Apple'ın Hurdaya Çıkardığı 100.000 iPhone Çalındı!

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple'ın hurdaya çıkarılması için bir aracı firmayta ödeme yaptığı yaklaşık 100.000 iPhone hurdaya çıkarılmadan önce çalındı.

Apple ilgili şirkete dava açtı ancak işin ilginç tarafı şirket çok geçmeden davayı geri çekti. Rapora göre bunun nedeni şirketin çevreci duruşuyla bu hamlesinin çelişecek olması.

GEEP Firması 100.000 iPhone'u Çin'e Gönderip Sattı

İlk olarak Bloomberg'in aktarmış olduğu rapor uzun bir rapor ancak özetlemek gerekirse Apple, takas ve geri dönüşüm için kullanıcılarından eski cihazları kabul ediyor. Bu cihazların birçoğu çalışır durumda oluyor ve kolayca ikinci el piyasasında yeniden satılabiliyor. Bunun yerine Apple, GEEP olarak bilinen bir aracı firmaya yılda çeyrek milyondan fazlasını parçalaması için ödeme yapıyor.

Aktarılanlara göre bu sözleşmenin ilk iki yılında Apple GEEP'e 530.000'den fazla iPhone, 25.000 iPad ve 19.000 Apple Watch gönderdi ancak doğrudan Apple tarafından gerçekleştirilen bir denetim, GEEP'in hurdaya çıkardığını iddia ettiği en az 99.975 çalışan iPhone'un bunun yerine Çin'e gönderildiğini ve orada insanlara 2. el olarak satıldığı ortaya çıktı.

Apple'ın şirkete yöneltilen konuyla ilgili soruları cevaplamayı reddettiği aktarılıyor ve şirketin açtığı davayı geri çektiği göz önünde bulundurulduğunda bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması da oldukça zor görünüyor.

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