Casus Yazılım Alarmı: Apple, Çok Sayıda Ülkedeki Kullanıcılarını Uyardı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, siber güvenlik açığı ve hacker saldırıları gibi konularla daha az gündeme gelse de, bu durumun markanın hiç bir zaman siber saldırılara kurban olmadığı anlamına gelmiyor.

Aktarılanlara göre şirket, geçtiğimiz günlerde 100’den fazla ülkedeki bazı iPhone kullanıcılarına endişe verici bir güvenlik bildirimi gönderdi. Firma, bu kullanıcılara yönelik potansiyel bir casus yazılım tehdidine karşı uyarıda bulundu.

iPhone'lar Pegasus Casus Yazılımına Kurban Olabilir

Apple tarafından yayınlanan uyarıya göre risk altındaki kişiler arasında gazeteciler, insan hakları savunucuları ve siyasetçiler gibi hassas gruplar da yer alıyor. Şirket, bu kişilerin iPhone’larına gelişmiş casus yazılımların sızdırılmış olabileceğini belirtirken, kullanıcılardan cihazlarını daha güvenli hale getirmek için iOS’teki “Kilit Modu” özelliğini etkinleştirmelerini istiyor.

Apple’ın iPhone kullanıcılarına casus yazılım uyarısı göndermesinin arkasında, uzun yıllardır tartışmalara konu olan NSO Group bulunuyor. İsrail merkezli bu şirketin geliştirdiği Pegasus adlı ünlü casus yazılımın, son günlerde yeni bir saldırı dalgasında daha kullanıldığı belirtiliyor.

Apple, tehdidin fark edilmesinin ardından etkilenen kullanıcıları vakit kaybetmeden bilgilendirme yoluna gitti. Şirketin bu adımı, kullanıcıları olası güvenlik risklerine karşı korumayı amaçlıyor. Özellikle hassas konumda bulunan kişilerin, bu tür saldırılardan etkilenmemesi için “Kilit Modu” gibi ek önlemler alması tavsiye ediliyor.

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