Apple'dan Hem Çift Ekranlı Hem Kapaklı Telefon Geliyor!

Birçok Android üreticisi bugüne kadar birçok katlanabilir telefon modeli piyasaya sürerken, ABD'li teknoloji devi Apple bu pazara henüz adım atmadı. Ancak gelen bilgilere göre şirket, önümüzdeki yıllarda bu alana resmen giriş yapmaya hazırlanıyor. Markanın ilk katlanabilir modeli olarak kitap formundaki iPhone Fold uzun süredir gündemdeydi ve cihazla ilgili pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı.

Şimdi ise kısa süre önce gelen yeni iddialar, Apple’ın iPhone Fold’un ardından iPhone Flip adını taşıyan kapaklı bir model tanıtacağını gözler önüne seriyor. Peki bu telefonla ilgili bilinenler neler? İşte ayrıntılar...

Apple, iPhone Fold'un Ardından Kapaklı iPhone Flip'i Çıkaracak

Mevcut bilgilere göre Apple, kitap formunda tasarlanan ilk katlanabilir telefonunu 2026’nın sonuna doğru, büyük ihtimalle eylül ayında piyasaya sürecek. Ancak şirketin planları bununla sınırlı değil. Gelen yeni söylentiler, Apple’ın 2027 veya 2028 yılında kapaklı bir katlanabilir modeli de tanıtacağını gösteriyor. Cihazın resmi adı henüz bilinmese de şimdilik “iPhone Flip” olarak adlandırılıyor.

Kavisli kenarlara ve sade bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone Flip’in bildirimleri ve kısayolları gösterebilen küçük bir dış ekranla geleceği iddia ediliyor. Şimdilik eldeki bilgiler bunlarla sınırlı fakat iPhone Fold tanıtıldıktan sonra cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Yani daha fazla bilgi için şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone Flip modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.