Apple'dan Şaşırtan Hamle: iPhone'lara Google'ın Yapay Zekasını Entegre Edecek!

Apple, kendine ait yapay zeka modellerini geliştirmeye tüm hızıyla devam ederken bazı önemli kaynaklar, kullanıcıları ve rakip şirketleri şaşırtacak yeni bir duyuruda bulundu. İddialara göre Apple, Google ile yeni bir anlaşma yapacak ve şirketin popüler yapay zeka modeli Gemini'yi iPhone'lara entegre edecek.

Şu an için konuyla ilgili iki şirketin görüşmelere devam ettiği söyleniyor. İlerleyen günlerde yapılacak olası bir anlaşma açıklaması ile yapay zeka hem de mobil sektöründe bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşmaya tanıklık edilecek diyebiliriz.

Apple ve Google Anlaşmasına Dair Detaylar

Bazı gizli kaynaklara göre iki şirket, iPhone modellerine gelecek bazı yenilikleri desteklemek adına Google'ın üretken yapay zekasını kullanabilmek için görüşmelere başladı. Apple'ın yakın zaman önce OpenAI ile de benzer bir görüşme yaptığını duymuştuk.

Eğer Apple ve Google anlaşma sağlarsa sadece iPhone değil tüm Apple cihazlarının safari arama motoruna Gemini yapay zeka modeli entegre edilecek. Kaynaklar, iki şirketin de yapay zeka üzerine yapacakları anlaşmanın şartlarına yönelik henüz net bir karar veremediklerini de aktarıyor.

Bu anlaşma, en çok Google'ın Gemini yapay zekasındaki kullanıcı sayısını artırmakla birlikte diğer potansiyel şirketlerle de anlaşma ihtimalini artıracak. Öte yandan Apple'ın kendi yapay zekası üzerine çalıştığını bildiğimiz bu süreçte, böyle bir anlaşmanın yapılması şirketin umduğu gibi bir çalışma gerçekleştiremediğine de işaret ediyor.

Henüz Apple veya Google'dan resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte OpenAI da görüşme taleplerine yanı vermedi.