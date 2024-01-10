Apple, iPhone'ları Kasıtlı Olarak Yavaşlattığını Kabul Etti: Tazminat Ödemeye Başlıyor!

Esasında yıllardır Apple'a yöneltilen suçlamaların başında yer alan iPhone'ların kasıtlı olarak yavaşlatılıyor iddiası geçtiğimiz aylarda resmî bir davaya dönüşmüştü. Bugün ise merakla beklenen dava sonuçlandı.

BBC'nin aktardığı habere göre Apple, iPhone'ları yavaşlattığını kabul ederek toplu dava kapsamında kullanıcılara tazminat ödemeye karar verdi. Davacılar, dava kapsamında Apple'dan 500 milyon dolarlık tazminat alacaklar ve bu kişi başına yaklaşık 92 dolara tekabül ediyor.

Yıllar önce Apple yine yapmış olduğu savunmasında davayı karara bağlamayı kabul etse de suçlamaları kabul etmemiş fakat davanın devam ettiği takdirde oluşturacağı maliyetten çekindiğini belirtmişti.

Apple Dava Kapsamında 500 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Apple'ın bu dava ve suçlamalarla tek yüzleştiği yer elbette ABD değil. Cupertino merkezli dev şirket hâlihazırda İngiltere'de de aynı suçlamaları içeren bir davaya karışmış durumda ve şirketten yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep edilmekte.

Apple'ın tazminat ödemeye karar verdiği ABD davası esasında 2017 yılına uzanıyor. O yıllarda Apple piller eskidikçe telefonlarının performanslarının düştüğünü, bu sebeple bahsi geçen yavaşlatma iddiasının telefonların ömrünü uzattığını belirtmişti. Yine de kullanıcılara haber vermediği için Apple bu süreçte suçlu ilan ediliyordu.

ABD'de tazminata varılan dava yalnızca iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsıyor olsa da İngiltere'deki dava iPhone 8, 8 Plus ve X modellerine sahip olanlar için de tazminat talebinde bulunuyor.

Gelecek süreçte hem davacılar hem de Apple için neler olacağı şimdilik belirsiz ancak Apple'ın İngiltere'deki davası çok daha büyük olduğundan şirket orada da uzlaşıya gitmenin yollarını arıyor.

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