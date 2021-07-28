Apple Rekordan Rekora Koşuyor: iPhone Satışları Yüzde 50 Arttı

Apple tarafından yayınlanan Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları, şirketin geçtiğimiz çeyrekte nasıl bir performans sergilediğini ortaya koydu. Genellikle yılın en yavaş büyüme çeyreği olarak kabul edilen bu üç aylık süreçte, iPhone satışları yüzde 50 oranında artış gösterdi.

Apple Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklandı

Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçları raporuna göre Apple; nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan son çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36 gelir artışı yakalamayı başardı. Bu sayede şirketin son çeyrekteki geliri 81,41 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı.

Ufak bir bilgilendirme olması adına Apple, her yılın son çeyreğini aslında bir sonraki yılın ilk çeyreği gibi değerlendiriyor. Yani şirket, bu yılın ikinci çeyreğini finansal tabloda üçüncü çeyrek olarak kabul ediyor.

Rapora göz attığımızda iPhone satışlarından elde edilen gelirin yüzde 49,78 artarak 39,57 milyar dolar seviyesine, hizmetlerden elde edilen gelirin ise yüzde 33 artarak 17,48 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Diğer ürünlere kısaca değinirsek Mac tarafında yüzde 16, iPad tarafında yüzde 12, giyilebilir aksesuar kategorisinde ise yüzde 40 artış gözlemleniyor.

Face ID Standart Haline Gelecek!

Bloomberg merkezli raporlara göre Face ID, birkaç yıl içerisinde tüm iPhone, iPad, Mac ve iMac modellerinde yer almaya başlayacak. Touch ID teknolojisi ile kıyaslandığında hem hızlı hem de daha güvenli olan teknoloji, pek çok kullanıcının severek kullandığı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Bildiğiniz üzere şu sıralar MacBook ya da iMac modellerinde Face ID teknolojisinden faydalanamıyorsunuz ancak geçtiğimiz dönemlerde bu desteğe yönelik çeşitli referanslar ve işaretler ile karşılaşmıştık. Nitekim yakın bir zamanda kamera yuvasında yer alan Face ID sensörleri ile karşılaşmak çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

Bunun ötesinde Face ID halihazırda iPad ve iPhone modellerinde kullanılıyor ancak bu tarafta yalnızca üst düzey segmentte yer verildiğini hatırlatalım. Bloomberg'e göre Face ID kısa bir süre içerisinde iPad'lerin ve iPhone'ların tamamında standart hale gelecek. Yani iPhone SE ve iPad Mini gibi görece daha düşük segmentlerde dahi bu teknolojiden faydalanabileceksiniz.