Apple’ın İptal Edilen Projesi Kullanıcıları Şaşırttı: Apple Watch 4’ü Şarj Etmeyi Başardı!

Apple'ın sürekli sorun çıkaran AirPower kablosuz şarj cihazının bir prototipinin, ilk kez bir Apple Watch'u şarj ettiği görüldü.

‌AirPower‌, şirketin Eylül 2017'de iPhone X ile birlikte duyurduğu Qi tabanlı iPhone'ları, Apple Watch'u ve ‌AirPods‌'u şarj etmek için tasarlanmış.

AirPower Prototipi Neden İptal Edildi?

AirPower‌, kullanıcıların bir ‌‌iPhone‌‌, ‌AirPods‌ ve Apple Watch'u yerleştirebilmesi için tasarlandı. Apple'ın ilk pazarlama materyallerinde görüldüğü gibi, cihazların şarj matına yerleştirildiklerinde ekranda bir iOS animasyonu görüntülemesini sağlayacaktı.

Ancak, AirPower‌ 2018 lansman tarihi hedefini tutturamadı ve geliştirmeyle ilgili çok sayıda sorunun ardından Apple, Mart 2019'da AirPower projesini tamamen iptal etmek zorunda kaldı.

Çeşitli Apple prototiplerini sergileyen bir X kullanıcısı AirPower’ın bir Apple Watch'u şarj etme yeteneğini paylaştı. Cihaz, Apple Watch Series 4'ü şarj edebiliyor ancak belirtilene göre fazlasıyla ısınıyor.

Geçen yılın sonlarında işlevsel bir AirPower prototipi, geliştirilmesinin ilk aşamalarından itibaren, şarj pedine yerleştirilen cihazların yanması veya erimesi gibi ciddi termal sorunlardan bazılarını ortaya çıkardı ve bu da Apple'ın projeden vazgeçmesine neden oldu.

Sonraki yıllarda Apple'ın daha küçük bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığına dair söylentiler bulunuyor. Bununla birlikte Bloomberg'den Mark Gurman'ın 2022'de yayınladığı bir raporda Apple'ın gelecek yıl için AirPower benzeri şarj alternatifleri aradığı belirtiliyor.