Apple Başarısız Girişiminin Bedelini Ödemeye Başladı: Yüzlerce Çalışan İşten Çıkarılıyor!

Apple'ın son başarısız projesi elektrikli Apple Car, iptal edilmesinin ardından hala bir takım sorunların yaşanmasına sebep oluyor. Şirket, bu departmandaki önemli isimleri yapay zeka projesine aktarmış olsa da bir süredir beklenen hamle yapıldı.

Şirket, 600'den fazla çalışanını işten çıkardı. Aslında bu durum çok da sürpriz olmadı diyebiliriz. Çünkü Kaliforniya'daki bir yasaya göre şirketler eğer toplu bir işten çıkarma yapacaksa, çalışanlara ve eyalet temsilcilerine 60 gün önceden haber vermesi gerekiyor.

Apple'da İşten Çıkarma Dönemi Başladı

Apple, elektrikli otomobil projesine yaklaşık 10 milyar dolar harcadıktan sonra başarısız olması ve projeyi iptal etmesi şirketi ciddi bir zarara uğratmış gibi görünüyor. Bu zararı kısa sürede toparlayabilmek çok da mümkün olmasa da işten çıkarmalarla birlikte bir nebze de olsa giderleri minimuma çekecektir.

Apple Car projesinde toplam 2.000 kişi çalışıyordu ve bu ekipten birkaç isim yapay zeka ekibine dahil edildi. Bazı çalışanlara da mevcut açık pozisyonlara başvurabilecekleri söylenmiş ve 90 gün süre tanınmıştı. Ancak bu kişilerin diğer pozisyonlarda deneyimi yoktu.

Durum böyle olunca zaten çalışanların birçoğu açıkta kalmıştı. 60 günün tamamlanması ile birlikte artık Apple 600'den fazla çalışanını tamamen işten çıkardı. Bu sayının ilerleyen günlerde artıp artmayacağı da henüz bilinmiyor.