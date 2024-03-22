Apple İtiraf Etti: Şirket, Apple Watch'ı Android ile Uyumlu Yapmaya Çalışmış!

Apple'ın ABD Adalet Bakanlığı ile süren davasında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Apple, daha öncelerde Apple Watch'ı Android telefonlarla uyumlu hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

Dikkat çeken açıklama, şirketin özellikle ürünlerinin diğer markalarla kullanımını zorlaştırarak iPhone ile tekel oluşturmakla suçlandığı davanın görüldüğü duruşmada geldi.

Apple herkesin bildiği üzere çıkardığı tüm aksesuar ve cihazları kendi ekosistemiyle kullanmaya zorunlu tutuyor. Buna rağmen şaşırtıcı bir şekilde şirket, zamanında Apple Watch ile Android telefonların uyumlu olmasını amaçlamış.

Apple Teknik Sınırlamalar Nedeniyle Planını Rafa Kaldırmış

Daha önce Apple'ın Android uyumlu bir Apple Watch üzerinde çalıştığına dair haberler de gündeme gelmişti ancak kimse gerçek olduğuna ihtimal vermiyordu. Davadaki açıklamalarıyla şirket bunu ilk kez doğrulamış oldu.

9to5Mac'e göre Apple, Apple Watch'ı Android uyumlu hale getirmek için üç yıl uğraşmış ve en nihayetinde "teknik sınırlamalar" nedeniyle projeyi kaldırmak zorunda kalmış.

Apple Watch yalnızca iPhone'larla çalıştığından, iPhone'lardan vazgeçmek isteyen kullanıcıların Apple Watch'larını da rafa kaldırıp Android ile uyumlu yeni bir akıllı saat satın almaları gerekiyor. Bu birçok kesim tarafından eleştirilse de Apple hayranları bu durumu normal karşılıyor.

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