Apple'dan Yeni Hamle: Kameralı AirPods ve Gözlük Geliyor!

Apple, geçtiğimiz aylarda çıkardığı ''Apple Vision Pro'' ile gündeme gelmişti. Kullanıcılar bu gözlüğü taktıklarında dijital ve dış dünyayı birleştirerek hareket edebiliyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg editörü Mark Gurmen şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Bu sefer de kameralı Airpods ve akıllı gözlükler için çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Apple'ın Yeni Aksesuarları Yakında Gelebilir

Bloomberg'in editörü olan Mark Gurman, en son raporunda Apple'ın giyilebilir teknoloji çalışmalarının henüz test aşamasında olduğunu belirtti. Apple'ın Apple Watch'tan çok daha öteye geçmek istediğini de söyledi.

Gurman, Apple'ın yeni gözlüğünün Amazon Echo Frames ve Meta Ray-Ban Stories'e benzer yapıda olacağını belirtti. Yine akıllı gözlükle ilgili olan bu paylaşımda, gözlüğün iPhone'a ihtiyaç duyulmadan işlevsel olabileceğinden bahsetti. Bu gözlük, yapay zeka desteğiyle kullanıcılar için asistan görevi görebilecek.

Apple aynı zamanda Airpods'u daha da geliştirmek istediğinden bahsediyor. Bunu, Airpods'a kamera, yapay zeka ve sağlık sensörleri ekleyerek yapmayı planlıyorlar. Yapay zeka sistemiyle kullanıcıların baktıkları nesnelerle ilgili sorular cevaplanabilecek.

Apple bunların yanısıra iPad'in dokunmatik ekranını içeren HomePod tasarımı içerisinde, fakat bu sene piyasaya çıkarılmasına çok da olumlu bakılmıyor.