Apple'ın Yeni Kameralı AirPods'un Çığır Açacak Özellikleri Belli Oldu!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, hem akıllı ev ürünlerinde hem de giyilebilir teknoloji pazarında sıra dışı projeler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri ise uzun bir süredir konuşulan kameralı AirPods modelleri. Bugün gelen son bilgiler ise yeni ses cihazının neler sunacağına ışık tutuyor. Detaylar haberde.

Kameralı AirPods Neler Sunacak?

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgiler, giyilebilir teknoloji alanında çığır açabilecek bir potansiyele sahip olacak kameralı AirPods modellerinin bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. Aktarılanlara göre yeni kulaklıklar, kameralarının yanı sıra yapay zeka desteğine de sahip olacak.

Bu doğrultuda yeni AirPodslar, kullanıcıların telefonlarını kullanmadan çevreden bilgi alması ve etkileşime girmesini sağlayacak. Kullanıcılar, AirPods'lar üzerinden çevre ile ilgili görsel bilgiler alabilecek, takvimlerine planlar ekleyebilecek ve gerekli durumlarda Apple Intelligence'dan yardım alabilecek.

İddialara göre, kameralı AirPods’un dikkat çekici kullanım alanlarından biri de Apple Vision Pro ile uyumlu çalışması olacak. Söz konusu entegrasyon sayesinde, mekansal ses deneyimi önemli ölçüde iyileştirilecek. Öyle ki kullanıcıların başlarını belirli bir yöne çevirdiklerinde, kulaklıklar ile birlikte o yöndeki ses kaynağının otomatik olarak öne çıkarılacağı söyleniyor.

Öte yandan kamera ve yapay zeka destekli AirPods için önümüzde uzun bir süre var. Analistlerin raporlarına göre, yeni kulaklıklar en erken 2027 yılında piyasaya sürülecek. Apple'ın ayrıca yakın tarihte büyük planlara sahip olduğunu belirtelim. Firmanın bu yıl piyasaya sürmeyi hedeflediği tüm ürünler ile ilgili detaylı bilgiler için bu içeriğimize göz atabilirsiniz:

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