Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığının Ekran Teknolojisi Kullanıcıları Şaşırtacak

Apple henüz ilk AR/VR karma gerçeklik başlığını dünyaya tanıtmamış olsa da ikinci nesil başlığı hakkında şimdiden söylentiler var. Söylentiler doğrulanırsa Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı, Quest 2 ve PSVR 2'yi utandıracak inanılmaz bir ekrana sahip olabilir.

Apple'ın AR/VR başlığı için microOLED ekranlara baktığı uzun süredir söyleniyordu. Şubat ayında Apple'ın rakiplerinden daha ince ve enerji açısından daha verimli bir başlık oluşturmak için bu panelleri bir M1 işlemci ile birlikte kullanmayı umduğu bildirilmişti.

Şimdi Patently Apple'dan gelen raporlar, birkaç yükseltmeye sahip olacak olsa da yeni başlık için bu tür ekranlara bağlı kalmayı planladığını gösteriyor. Apple görünüşe göre Sony yapımı panellerinden LG yapımı panelleri kullanmaya geçişine yavaş yavaş hazırlanıyor. LG şu anda çok sevilen TV'leri üretiyor, bu nedenle Apple'ın karma gerçeklik başlığı ekranlarını oluştururken de bu ekranları yapma konusundaki uzmanlığını getireceğinden herkes hem fikir.

Apple Yeni Görüntüleme Teknolojisiyle Muadillerini Geride Bırakabilir

Ancak görünüşe göre LG sadece deneyimini getirmekle kalmayacak. Bildirildiğine göre AP Systems tarafından geliştirilen yeni görüntüleme teknolojisini de kullanacak. Apple, 2021'de AP Systems'den 3.000 ppi'lik bir ince metal maske örneği istedi ve sonuçlardan iddialara göre etkilendi. Dahası, AP Systems şu anda Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı ile 2024 yılına kadar AR/VR cihazları için 4.000 ppi ekran oluşturmak adına bir proje üzerinde çalışıyor.

Bu hedefe ulaştıkları takdirde Apple'ın ikinci nesil AR/VR başlığının tasarımına bu yeni teknolojiyi dâhil ederse şaşırmayacağız. Bunu başardığı takdirde Apple muadillerini geride bırakmış olacak. Öyle ki Quest 2 sadece 773ppi'ye sahip ve Project Cambria'nın ise 1230ppi'ye sahip olduğu söyleniyor.

Şimdilik Apple'dan resmî bir tanıtım beklemekten başka şansımız yok bu nedenle tüm bunların spekülasyonlardan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.