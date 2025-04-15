Apple Katlanabilir iPhone Hayalini Samsung Sayesinde Gerçekleştirdi

Apple ve Samsung arasındaki ilişki kuşkusuz oldukça kafa karıştırıcı. Bir yandan ezeli rakip olan bu iki şirket, diğer yandan da sıkı bir ticari ilişkiye sahip. Örneğin Samsung, günümüzde iPhone'larda kullanılan ekranların en büyük tedarikçisi konumunda. Üstelik bu ortaklığın daha da derinleşmesi bekleniyor çünkü Apple'ın katlanabilir iPhone modelleri için ihtiyaç duyduğu ekran teknolojisini şu an itibarıyla yalnızca Samsung üretebiliyor.

Katlanabilir iPhone Ekranlarını Sadece Samsung Üretecek

Apple'ın katlanabilir iPhone modeli konusundaki en büyük engeli olan ekran kıvrımı sorununu sadece Samsung'un çözebildiği ortaya çıktı. Katlanabilir telefon ilk çıktığından beri var olan ama giderek daha da belirsiz hale gelen bu kıvrım, şirketin katlanabilir iPhone hayali önündeki en büyük engeldi.

Apple, yaklaşık bir yıl önce ekran tedarikçilerine bu sorunu giderme talimatı vermiş ancak istenilen sonuca ulaşılamamıştı. "Kusursuz" algısının yıkılmasını istemeyen teknoloji devi, rakip modellerdeki kırışıklığın kabul edilebilir düzeye indirilmesini istiyordu.

Bu zorlu görevi üstlenen Samsung, Apple'ın MacBook menteşelerini de üreten Amphenol ile iş birliği yaparak sonunda Apple'ın beklentilerini karşılayan bir ekran tasarladı. Samsung'un çalışmalarını inceleyen uzmanların raporlalrına göre katlama hala var ancak oldukça zor fark ediliyor.

Samsung'un bu önemli kalite standardını yakalaması onu Apple'ın katlanabilir telefonları için tek tedarikçi haline getirdi. Diğer ekran tedarikçileri olan LG ve BOE ise istenilen kaliteyi sağlayamadıkları için Apple'ın tercihleri dışında kaldı. Elbette ki bu başarı tesadüf değil.

Bildiğiniz üzere Samsung halihazırda yedinci nesil katlanabilir akıllı telefon modelleri olan Z Fold 7 ve Z Flip 7 üzerinde çalışıyor. Her ne kadar bu telefonlar her yıl satış rekoru kırmasa da şirketin tecrübe ve uzmanlık kazanmasını sağlıyor. Bu da iş teknoloji üretmeye ve geliştirmeye gelince Samsung'u rakipsiz kılıyor.

Apple normalde bileşen tedarikinde birden fazla firmayı tercih ederek pazarlık gücünü artırmayı hedeflese de kalite konusunda Samsung'un sağladığı üstünlüğü başka bir firma sağlayamadığı için tek tedarikçi ile ilerlemek zorunda. Bu da şirketin önümüzdeki yıl çıkacak katlanabilir iPhone'lardan oldukça güzel bir kar elde edeceği anlamına geliyor.