iPhone Fiyatlarının Artacağı Tarih Belli Oldu

Apple, iPhone'un 20. yılını oldukça özel bir modelle kutlamaya hazırlanıyor. Uzun zamandır telefonlarında inovasyon yapmamakla eleştirilen şirket, iPhone 17 ve iOS 19 ile yapacağı değişikliklerden bile fazlasını iPhone 19 ile yapmayı planlıyor. Ancak bu karar sadece tasarımı değil, fiyatı da değiştirecek.

Apple, iPhone’un 20. Yılını Tasarım Değişimiyle Kutlayacak

Apple ile ilgili her gelişmeyi yakından takip eden Mark Gurman’ın haberine göre, Apple 2027’de iPhone’un 20. yılına özel tek parça cam bir model ile karşımıza çıkacak. Henüz herhangi bir konsepte ya da patente konu olmayan bu tasarımın iPhone'u çerçevelerinden arındırması ve sanki tek bir cam bloğundan oluşuyormuş gibi görünmesini sağlayacak.

Apple'ın bunu nasıl sağlayacağı şimdilik bilinmezken, bu durumun fiyatı etkileyeceği de bir gerçek. Halihazırda Trump yönetiminin aldığı kararlar nedeniyle baskı altında olan Apple, çözümü ürünlerine zam yapmakta bulabilir. Bu da halihazırda pahalı olacak olan 20 yıl özel modelini çok daha pahalı yapabilir.

Elbette ki daima özel bir seri olarak satılma ihtimali söz konusu. Şirket, iPhone XX adında özel bir modeli iPhone 19'a ek olarak sunabilir. Elbette ki tüm bunlar spekülasyondan ibaret. Kesin olarak bildiğimiz tek şey iPhone 19'daki yeniliklerin iPhone 17'yi bile gölgede bırakacağı ve bunun fiyatı etkileyeceği.

Merak edenler için iPhone 17'deki tasarım değişikliği ise arka kamera adasıyla sınırlı olacak. Google'ın Pixel modellerinde kullandığına benzer bir kamera adası bizleri karşılayacak. Gurman’a göre Dinamik Ada'nın küçüklmesi gibi tasarım değişiklikler ise bu modelde yapılmayacak.