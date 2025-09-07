Siri Krizi Yetmedi: Apple’a Korsan Kitap Davası Açıldı!

Yapay zeka konusunda Samsung ve Google gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kalan Apple kullanıcıların uzun süredir beklediği Siri güncellemesini erteledikten sonra bu konuda yayınladığı reklam filmlerini kaldırmak zorunda kalmıştı. Kullanıcılar, Apple’ın tanıtım kampanyalarında gösterdiği yapay zeka özelliklerinin halen kullanılamıyor olmasına büyük tepki gösterdi. Şirket yapay zeka konusunda yeni bir sorunla karşı karşıya.

Apple'a dava açan iki yazar, kendi kitaplarının izinsiz bir şekilde yapay zeka modelinin eğitilmesi için kullanıldığını yani telif haklarının ihlal edildiğini belirtti. Söz konusu yazarlar Grady Hendrix ve Jennifer Roberson sadece kendi eserlerinin değil, başka kitaplarında kullanıldığını iddia ediyor.

Apple, Korsan Kitaplarla Yapay Zeka Eğitmekle Suçlanıyor

Şikâyet dilekçelerinde, şirketin tarama aracı Applebot’un, aralarında kendi eserlerinin de bulunduğu lisanssız telifli kitaplardan oluşan “gölge kütüphanelere” erişebildiğini belirttiler. Davanın, bu gölge kütüphanelerde bulunan kitap ve yazarların sayısının fazlalığı nedeniyle toplu dava (class action) statüsü kazanması talep ediliyor.

Her iki yazarın birden fazla kitabı bulunuyor ve teknoloji devinin “potansiyel olarak kârlı girişime katkıları” için kendilerine ödeme yapma girişiminde bulunmadığını savunuyorlar.

Bu dava, üretken yapay zekâ teknolojileri geliştiren şirketlere karşı açılan birçok davadan yalnızca biri. OpenAI da birkaç davayla karşı karşıya; bunlar arasında The New York Times ve ABD’nin en eski kâr amacı gütmeyen haber odasının açtıkları davalar da var.

Dikkat çekici bir örnek olarak, Claude adlı sohbet botunun arkasındaki yapay zekâ şirketi Anthropic, yakın zamanda yazarlar tarafından açılan bir toplu korsanlık davasını çözmek için 1,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Bu davada da yazarlar, şirketi çevrimiçi kütüphanelerden korsan kitapları alıp yapay zekâsını eğitmekle suçlamıştı. Davada yer alan 500.000 yazarın, eser başına 3.000 dolar alacağı bildirildi.