Arkadaşlarla Oynanabilecek Hayatta Kalma Oyunu Geliyor! Fragman Çıktı
Yapay zekanın sizi sürekli olarak izlediği Code Exit'ın oynanış fragmanı paylaşıldı. Oyunun demosunun yayınlanmasına ise saatler kaldı. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Code Exit'ın 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun demosu, 19 Mayıs 2026'da yayınlanacak.
- Yeni oyun, bilim kurgu temalı bir hayatta kalma oyunu olacak. Bu yapımda sizi sürekli olarak izleyen bir yapay zeka bulunacak. Taktiklerinizi sürekli olarak değiştirmezseniz sizi kolaylıkla alt edebilecek.
- Phase 8 Studio'nun bu yapımı, 4 kişiye kadar oyuncuyu destekleyecek. Böylece arkadaşlarınızla yapay zekayı alt edip edemeyeceğinizi öğrenebileceksiniz.
Phase 8 Studio tarafından geliştirilen Code Exit'ın oynanış fragmanı yayınlandı. Attığınız her adımı bilen bir düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz oyunun demosu çok yakın zamanda yayınlanacak ve bu sayede oyunu piyasaya tam olarak sürülmeden önce oynama imkânı elde edeceksiniz.
Code Exit'ın Oynanış Fragmanı Neler Sunuyor?
Code Exit'ın oynanış fragmanı, oyunun epey karanlık bir atmosfere sahip olacağını gösteriyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında katılacak olan bu yapımda arkadaşlarınızla birlikte hareket edeceksiniz. Eğer sizden birisi robota yakalanırsa onun nasıl çaresiz bir şekilde kaldığını uzaktan göreceksiniz. Öte yandan bu robotları alt etmek için gözünüzü dört açmaya ihtiyacınız olacak. Etrafta ateş edebileceğiniz çeşitli tuzaklar sayesinde onları hızlıca etkisiz kılabileceksiniz. Tabii, yoğun şekilde konsantre olmanızı gerektirecek.
Code Exit Nasıl Bir Oyun Olacak?
Code Exit, bilim kurgu temalı bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkacak. En fazla 4 oyuncu ile oynanacak ki bunlardan biri zaten siz olacaksınız. Takımın geriye kalanını ise arkadaşlarınız oluşturacak. Oyunda nereye hareket ettiğiniz, nereye saklandığınız ve takım arkadaşlarınıza nasıl yardım ettiğinize göre sürekli değişiklik gösteren bir tehdit sizi bekliyor olacak.
Oyun, Minerva adı verilen bir yapay zeka tarafından sürekli takip edilecek. Atılan her adımınız kayıt altında olacak ve bunlar size son derece ürkütücü robotlarla geri yansıyacak. O yüzden sabit bir oynanış benimsemek yerine sürekli olarak taktik değiştirmeye ihtiyacınız olacak. Bu sayede oyunu ne kadar oynarsanız oynayın, kendini tekrar etmeyecek.
Code Exit Ne Zaman Çıkacak?
Code Exit'ın 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ama oyunu denemek için çok fazla beklemenize gerek yok. Öyle ki bu yapım, 2027 yılında piyasaya sürülecek. Şu anda Steam üzerinden istek listesine eklenebiliyor. Eğer bu yapımı kaçırmak istemiyorsanız siz de istek listenize ekleyebilr ve çıktığında ilk oynayan kişilerden biri olabilirsiniz.
Code Exit'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler Olacak?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / Ryzen 5 2600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: GTX 1660 Super
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Editörün Yorumu
Code Exit'ın oynanış fragmanını izlediğimde oldukça eğlenceli bir yapımın yolda olduğunu fark ettim. Bu fragmana ek olarak oyuna dair şimdiye kadar paylaşılan diğer bilgileri de göz önünde bulundurarak epey gerilmemize neden olacağını düşünüyorum. Eğer dört kişilik bir oyun ekibiniz varsa yapay zekayı alt edip edemeyeceğinizi öğrenmek için Code Exit'ın denemek isteyebilirsiniz.