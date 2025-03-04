Apple, M3 İşlemcili iPad Air'i Tanıttı! İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak kısa bir süre önce uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkan iPhone 16e'yi tanıtan şirket, şimdi ise iPad Air ailesine yeni bir üye kazandırdı. Apple, sürpriz bir duyuru ile M3 işlemcili iPad Air'i tanıttı. İşte detaylar!

M3 İşlemcili iPad Air Özellikleri ve Fiyatı

Yeni M3 işlemcili iPad Air, M1 işlemcili versiyon ile kıyaslandığında yüzde daha hızlı CPU ve yüzde 40 daha GPU ile öne çıkıyor. 13 inç ve 11 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu ile gelen bu yeni model, tasarım olarak herhangi bir farklılık içermiyor.

Tıpkı diğer modellerde olduğu gibi 12 megapiksel bir kamera ile gelen yeni iPad, ön tarafta ise yine 12 megapiksel çözünürlüğündeki "Center Stage" kameraya sahip.

11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip olan M3 işlemcili iPad Air, 29.999 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde ön siparişe açıldı. Sevilen iPad modelinin satışa çıkma tarihi olarak ise 12 Mart verildi.

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