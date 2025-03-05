Apple, Performans Tutkunlarını Mest Edecek Yeni İşlemcisi M3 Ultra'yı Tanıttı

Apple, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda yakın zamanda bizi M3 iPad Air gibi modellerle şaşırtan şirket, şimdi ise M4 MacBook Air ve yeni Mac Studio ile karşımıza çıktı. Ancak şirket sadece bilgisayar ve tabletlerle sınırlı kalmadı. Uzun süredir M serisi işlemcilerle Intel ve AMD'yi silip-süpüren Apple, seriye M3 Ultra modelini de ekledi. İşte M3 Ultra özellikleri!

Apple, M3 Ultra Özellikleri

Apple, 32 çekirdekli CPU’ya, 80 çekirdekli GPU’ya ve iki kat daha fazla Neural Engine çekirdeğine sahip yeni işlemcisi M3 Ultra'yı tanıttı. Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü çip olan M3 Ultra, ilk versiyon olan M1 Ultra’ya kıyasla 2,6 kata kadar daha yüksek performans sunuyor ve Thunderbolt 5 gibi teknolojilerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bugüne kadar Mac modellerinde sunulan en hızlı CPU ve GPU’nun yanı sıra iki kat daha fazla Neural Engine çekirdeğine sahip olan M3 Ultra, RAM kapasitesi konusunda da bir ilke imza atıyor ve 512 GB’a kadar bellek desteği sunuyor. Bilmeyenler için bu herhangi bir Mac modelindeki en yüksek RAM kapasitesi.

M3 Ultra, iki adet M3 Max çipini birleştiren UltraFusion mimarisiyle inşa edildi. 10.000’den fazla yüksek hızlı bağlantı noktasıyla düşük gecikme ve 2,5 TBps bant genişliği sunan bu teknoloji, 184 milyar transistör sayesinde sistemin iki çipi tek bir birim gibi çalıştırmasını sağlıyor.

M3 Ultra’nın 24 performans + 8 verimlilik çekirdekli CPU’su, M2 Ultra’dan 1,5 kat, M1 Ultra’dan ise 1,8 kat daha hızlı. 80 grafik çekirdeğine ulaşan GPU ise dinamik önbellek ve donanım destekli ışın izleme ile oyun ve render süreçlerinde M2 Ultra’ya kıyasla 2 kat performans artışı vaat ediyor.

Hatta şirket bu işlemciye o kadar güveniyor ki Apple’ın üst düzey yetkilisi Johny Srouji, “32 çekirdekli CPU, devasa GPU ve Thunderbolt 5 ile M3 Ultra’nın rakibi yok” açıklamasını yaptı. Yapay zeka alanında, 32 çekirdekli Neural Engine ile 600 milyar parametreli dil modellerini bile yerel olarak çalıştırabilen çip, AI geliştiriciler için ideal bir seçim haline geliyor.

Elbette ki M3 Ultra tek başına alıp bilgisayarınıza takarak kullanabileceğiniz bir ürün değil. Bu gelişmiş işlemciyi deneyimlemek için şirketin bugün tanııttığı Mac Studio modellerinden birini satın almanız gerekiyor.