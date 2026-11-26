Nothing, ilk yapay zekâ odaklı cihazı Ear Note için ilk resmî görselleri paylaştı. Çok yakın zamanda tanıtılacak kulaklık, müzik dinlemenin yanında yüz yüze konuşmaları, telefon görüşmelerini ve çevrim içi toplantıları kaydedebilecek. Ayrıca konuşmaları yazıya döküp özetleyerek ciddi zaman kazandıracak.

Nothing Ear Note'un Yapay Zekâ Asistanı Ne İşe Yarayacak?

Ear Note, günlük hayatta kullandığımız kulaklıkların içine yapay zekâ destekli bir not alma asistanı yerleştirecek. Bir toplantı sırasında konuşulanları kaydedecek, görüşme sona erdiğinde bunları metne dönüştürüp özetleyecek. Tabii, sadece toplantılar için kullanılmayacak. Kullanıcının kendi düşüncelerini kaydetmesi de mümkün.

Kulaklık, toplantı öncesinde kullanıcıya kısa bir bilgilendirme sunabilecek. Görüşme bittikten sonra da atılması gereken sonraki adımlar için öneriler hazırlayabilecek. Nothing, bu özelliklerin günlük kullanım alışkanlıklarını değiştirmeden çalışmasını istiyor. Not almak için sürekli telefonda başka bir uygulama açmak veya yanınızda ikinci bir cihaz taşımak gerekmeyecek.

The first step in our AI vision will change how we work. And play. This is Ear (note), an AI notetaker with our best in-ear audio to date. 8 December. https://t.co/fFQjqFfTlZ — Nothing (@nothing) November 25, 2026

Nothing Ear Note'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Nothing'in şeffaf tasarım anlayışı bu modelde farklı bir biçimde karşımıza çıkacak. Alüminyumdan hazırlanan şarj kutusu, köşeli hatlara ve metalik bir yüzeye sahip olacak. Şeffaf pencerelerin tasarımında ise topoğrafik haritaların çizgilerinden esinlenilmiş.

Kulaklığın üzerinde iki fiziksel kontrol bulunacak. Ear (3) modelinden bildiğimiz konuşma düğmesinin yanına yeni kayıt düğmesi de eklenmiş olacak. İki düğmenin tasarımı da eski Walkman cihazlarının fiziksel tuşlarından yola çıkılarak hazırlanmış.

Nothing Ear Note, Hi-Res Audio Desteği Sunacak mı?

Cihazda Hi-Res Audio desteği olacak. Bu da cihazın kayıt ve not alma özelliklerinin yanında müzik dinlemek için de kullanılabileceğini gösteriyor. Ses sürücülerinin özellikleri, pil ömrü, bağlantı seçenekleri ve yapay zekâ hizmetlerinin teknik ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı.

Nothing Ear Note Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Ear Note, 8 Aralık'ta resmî olarak tanıtılacak. Şirket ilk görselleri paylaşmış olsa da ürünün teknik özelliklerinin tamamı henüz açıklanmadı. Ayrıca fiyat gibi önemli detaylar da şimdilik belirsiz. Tüm bunların kısa bir sürenin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Ear Note'un en kullanışlı tarafını bence not alma işini ayrı bir cihaza veya sürekli telefon ekranına bakmaya bağlı olmaktan çıkarması oluşturacak. Gün içinde çok sayıda toplantıya katılan ve görüşmelerde konuşulan ayrıntıları sonradan kontrol etmesi gereken kişiler için epey zaman kazandırabileceğini düşünüyorum. Toplantı öncesinde bilgilendirme, sonrasında da yapılacak işler için öneri sunması, onu basit ses kayıt cihazından ayıracaktır.