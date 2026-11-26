Epic Games, bu hafta Bread & Fred'i ücretsiz olarak dağıtıyor. Normalde 115 TL'ye satılan oyunu 3 Aralık 2026 saat 19.00'a kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Firestone Online Idle RPG oynuyorsanız sizi ayrıca 100 dolar değerinde oyun içi hediye bekliyor. Güncel kurla yaklaşık 5 bin 67 TL'ye karşılık gelen pakette sandıklar dâhil pek çok ödül var.

Bread & Fred Nasıl Bir Oyun?

Bread & Fred, iki oyuncunun birlikte hareket etmesini gerektiren zorlu bir platform oyunları arasında. İki pengueni karlı ve oldukça tehlikeli bir dağın zirvesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Karakterler birbirine bir iple bağlı. O yüzden her zıplamayı arkadaşınızla birlikte planlamanız gerekiyor.

Oyunda platformlar arasında ilerlerken birbirinizin hareketinden yararlanabiliyorsunuz. Uzak bir çıkıntıya ulaşmak için ipi kullanarak sallanabiliyorsunuz. Duvarlara tutunup diğer oyuncuyu ileriye doğru savurabiliyorsunuz. Yanlış bir hamlede ise ikiniz de aşağı yuvarlanabiliyorsunuz.

Bread & Fred Tek Başına Oynanabiliyor mu?

Bread & Fred için mutlaka bir arkadaşa ihtiyacınız yok. Tek oyunculu modda pengueninizi Jeff isimli bir kayaya bağlıyorsunuz ve dağa kendi başınıza tırmanıyorsunuz. İki kişilik moddaki koordinasyon ihtiyacı ortadan kalkıyor ancak tırmanış kolaylaşmıyor. Bütün hareketleri ve zamanlamayı kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Oyunda speedrun modu da var. Bu modda dağı mümkün olan en kısa sürede tırmanmaya çalışabiliyor, diğer oyuncularla süre üzerinden rekabet edebiliyorsunuz.

Bread & Fred Türkçe Dil Desteği Sunuyor mu?

Bread & Fred'in desteklediği diller arasında Türkçe yok. Sadece dokuz dilde oynanabiliyor. Bunların arasında ise basitleştirilmiş Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Brezilya Portekizcesi ve İspanyolca var. Tabii, basit bir platform oyunu olduğu için Türkçe dil desteği olmadan da kolayca ilerleyebiliyorsunuz.

Bread & Fred'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7 Windows 7 İşlemci Dual Core 2.4 GHz Dual Core 2.4 GHz RAM 2 GB 2 GB Ekran Kartı GTX 960 GTX 960 Depolama 1.500 MB 1.500 MB

Firestone Online Idle RPG Nasıl Bir Oyun?

Firestone, kahraman toplama ve otomatik savaş sistemi üzerine kurulu fantastik bir RPG. Farklı yeteneklere ve savaş rollerine sahip karakterleri bir araya getirerek kendi takımınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra kahramanları geliştirip giderek daha zorlu düşmanlara ve bosslara karşı savaşıyorsunuz.

Firestone'ın idle RPG sistemi sayesinde siz başka işlerle uğraşırken kahramanlarınız otomatik olarak savaşabiliyor. Oyundan çıktığınızda da çevrimdışı ilerleme devam ediyor ve biriken ödülleri daha sonra toplayabiliyorsunuz. Daha aktif oynamayı tercih edenler yeteneklerini kullanabiliyor, savaşları hızlandırabiliyor ve takım dizilimini değiştirebiliyor. Kaynakları hangi geliştirmeler için kullanacağınız da tamamen size kalıyor.

Diğer oyuncularla birlikte ilerlemek isteyenler için lonca sistemi mevcut. Lonca seferlerine katılabiliyor, ortak hedefler üzerinden ödüller kazanabiliyorsunuz. Bu sisteme katılmak zorunlu değil. Firestone'ı çok oyunculu özelliklerini kullanmadan da oynayabilirsiniz.

Firestone Hediye Paketinde Neler Var?

Epic Games'in kampanyası oyunun kendisini değil, oyun içinde kullanılabilen özel bir ödül paketini kapsıyor. Toplam değeri 100 dolar (5 bin 67 TL) olarak açıklanan pakette karakter kozmetikleri, sandıklar, geliştirme malzemeleri ve oyun içi para birimi mevcut. Bu paket kapsamında elde edeceğiniz ödüllerin tamamı şu şekilde:

Talia karakteri için özel Gladyatör görünümü

Karakter profili için 2 avatar

En az bir kahraman ekipmanı içeren 10 yaygın sandık

En az bir nadir ekipman içeren 5 sıra dışı sandık

En az bir kahraman mücevheri içeren 10 tahta sandık

En az bir nadir mücevher içeren 5 demir sandık

Muhafız eğitimi ve deneyler için 360 garip toz

Savaşlardaki istatistikleri geliştirmek için her türden 50 parşömen

Tavernada kullanılabilen 35 oyun jetonu

EPIC güçlendirmeleri için 5 tapınak simgesi

200 cevher

Firestone Normalde Ücretsiz Oynanabiliyor mu?

Firestone Online Idle RPG, normalde de ücretsiz oynanabilen bir oyun. Epic Games'in kampanyasından yararlanmak için oyunun kendisine para ödemeniz gerekmiyor. Dağıtılan 100 dolarlık paket, oyun içinde kullanılabilecek ek içeriklerden oluşuyor.

Epic Games, Ücretsiz Oyun ve Hediyeyi Ne Zamana Kadar Verecek?

Bread & Fred ve Firestone Online Idle RPG kampanyaları 3 Aralık 2026 saat 19.00'da sona erecek. Bread & Fred'i bu tarihe kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Firestone için sunulan hediye paketini de yine belirtilen aynı tarihe kadar alabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bread & Fred, özellikle arkadaşlarıyla oyun oynamayı sevenlerin kütüphanesinde bulunması gereken türden bir yapım ama başka bir oyuncuyla birlikte hareket etmenizin gerektiği oyunlarda en küçük hareket için bile biraz düşünmeniz gerekebildiğini belirtmem gerek.

Bir arkadaşınızla oynarken yaşanacak başarısızlıklar zaman zaman sinir bozucu olabilir ama oyunun eğlencesi biraz da buradan geliyor. Tek başına oynama seçeneği bulunması da güzel ama ben oyunu eksiksiz şekilde deneyimlemek isteyenlere iki kişilik modu tavsiye ederim.