Apple, iOS 28 ile iPhone bildirimlerinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, kullanıcılar açısından çok fazla ihtiyaç duyulabilen kullanışlı özellikler geliştiriyor. Reklam bildirimlerini engelleme de dahil olmak üzere birçok yeniliğin yolda olduğu iddia ediliyor.

iPhone'da Reklam Bildirimleri Nasıl Engellenecek?

Uygulamaların indirim, abonelik ve özel teklif bildirimleri göndermesi, zamanla önemli uyarıların gözden kaçmasına neden olabiliyor. Bir alışveriş uygulamasından kampanya haberi almak isteyebilirsiniz ama bu, sürekli gelen reklam mesajlarına da katlanmanız gerektiği anlamına gelmemeli.

Apple'ın App Store kuralları, geliştiricilerin reklam amaçlı bildirim göndermeden önce kullanıcıdan açık izin almasını ve bildirimleri kapatmak için bir seçenek sunmasını şart koşuyor. Buna rağmen bazı uygulamaların geliştiricileri bu kurallara uymayabiliyor. İddiaya göre Apple'ın buna çözümü, iOS 28 ile gelecek.

Şirket, işletim sisteminin yeni sürümünde reklam ve kampanya mesajlarını diğer bildirimlerden ayırmaya çalışıyor. Eğer böyle bir seçenek sunulursa kullanıcılar bir uygulamanın bütün bildirimlerini kapatmak zorunda kalmayacak. Sadece tanıtım amaçlı bildirimleri filtrelemeyi tercih edecek. Bu şekilde önemli gelişmeleri de kaçırmayacak.

iOS 28'de Bildirim Geçmişi Olacak mı?

Apple'ın değerlendirdiği söylenen diğer bir yenilik de özel bildirim geçmişi. Bildirim geçmişi sayesinde yanlışlıkla temizlenen bir uyarıyı yeniden bulmak mümkün olabilir. Şirket ayrıca gelişmiş filtreleme seçenekleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Filtreleme seçenekleri, kullanıcıların hangi tür bildirimleri görmek istediğini daha ayrıntılı biçimde belirlemesine yardımcı olabilir

iOS 28 Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple'ın işletim sisteminin en yeni sürümü olan iOS 28'i Haziran 2027'de gerçekleştirilmesi beklenen WWDC etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Etkinliğin ardından beta testleri de başlayacaktır. Genel sürümün yani kullanıcıların erişimine açılacağı versiyonu ise Eylül 2027'de kullanıma sunulabilir.

Editörün Yorumu

Apple'ın bildirim odaklı yeniliklerinin özellikle çok sayıda uygulama kullanan iPhone sahipleri açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bazen alışveriş uygulamalarının kampanya mesajları ile sosyal medya bildirimleri aynı yerde birikebiliyor. Bunları takip etmek de inanılmaz zorlaşabiliyor. Bunları filtrelemenin mümkün olması ise kullanıcılara ciddi kolaylık sağlayacaktır.