GTA 6'nın PC sürümünü bekleyen oyuncular için üzerinde çalışılan CGBJ projesi dikkat çekici bir aşamaya ulaştı. Resmî PC sürümü henüz çıkmasa da bu bağımsız proje, oyunu bilgisayarlarda çalıştırma konusunda yüzde 91,5 ilerleme kaydetti. Geliştiricinin paylaştığı bilgilere göre hikâyenin yaklaşık yüzde 80'i de oynanabilir durumda. Bazı oyuncular, projenin bu hafta sonu hazır olabileceğini düşünüyor.

GTA 6 PC Projesi Hangi Konuda Ne Ölçüde İlerledi?

PortWatchVI isimli bir topluluk sitesi, GTA 6'yı PC'de çalıştırmayı amaçlayan 39 farklı projeyi takip ediyor. CGBJ şu anda bunların arasında en ileride olanı. Projenin ilerleme oranı da kısa sürede değişiyor. Yapılan inceleme sırasında yüzde 89,8 olan değer, kısa süre sonra yüzde 91,5'e yükseldi.

PortWatchVI, bu yüzdeleri beş ayrı ölçüte göre hesaplıyor:

Değerlendirme ölçütü İlerleme Yüzdesi Temel oynanabilirlik %50 Hikâyede ilerleme %17,5 Görüntü kalitesi %12,5 Performans %10 Kararlılık %10

Yüzde 91,5'lik oran, oyunun geliştirme sürecinin neredeyse tamamen bittiğini göstermiyor. Temel oynanabilirlik puanlamanın yarısını oluşturuyor. Hikâyenin tamamlanması, performansın iyileştirilmesi ve teknik sorunların giderilmesi de ayrı ölçütler olarak değerlendiriliyor.

CGBJ Projesinde GTA 6'da Kaç FPS Alınıyor?

Mevcut verilere göre oyun sırasında ortalama 25 FPS, ara sahnelerde ise 30 FPS elde ediliyor. Görüntü kalitesi büyük ölçüde konsol sürümüne yakın. Buna rağmen bazı görüntü oluşturma sorunları devam ediyor. Çökmelerin ise başlangıçtakine kıyasla daha seyrek yaşandığı aktarılıyor.

Hikâyenin yaklaşık yüzde 80'inin oynanabilir olması, oyuncuların görevlerde ciddi ciddi ilerleyebildiğini gösteriyor. İlginç olan şu ki daha birkaç gün öncesine kadar sadece açılış kısmına gelinebiliyordu. Şimdi ise GTA 6'yı PC'de çalıştırmanın çok ötesine geçilmiş durumda.

GTA 6 Bu Hafta Sonu PC'de Oynanabilir mi?

Oyuncu topluluğu, CGBJ projesindeki ilerlemeyi göz önünde bulundurarak GTA 6'nın bu hafta sonu PC'de oynanabileceğini düşünmeye başladı. Mevcut performans değerlerine bakıldığında projenin hâlâ ciddi optimizasyon çalışmalarına ihtiyacı olduğu görülüyor.

Reddit'te paylaşılan ve daha sonra silinen bir oynanış videosunun altındaki yorumlarda ekran kartı kullanımının yüzde 5 seviyesinde kaldığı, işlemcinin ise yoğun biçimde çalıştığı öne sürülmüştü. Bu gözlem, performansın işlemci kaynaklı bir darboğazla sınırlanıyor olabileceğini düşündürüyor. İddia doğruysa optimizasyon çalışmalarıyla daha yüksek FPS değerlerine ulaşılabilir.

Bu optimizasyon sorunlarına karşı GTA 6'nın sadece birkaç gün içinde PC'de oynanabilir olması muhtemel fakat yetersiz optimizasyon dolayısıyla kasma ve donma gibi sorunlar kendini mutlaka gösterecektir. Bu da oyuncular açısından çok ciddi bir dezavantaj yaratacaktır.

Editörün Yorumu

CGBJ projesinde bu kadar kısa sürede böylesine büyük ilerleme kaydedilmesi gerçekten de şaşırtıcı. Hikâyenin yüzde 80'inin oynanabilmesi ve görüntü kalitesinin konsol sürümüne yaklaşması, bana projenin basit bir teknik denemeden çok daha ileri bir aşamada olduğunu düşündürüyor.

Yine de ortalama 25 FPS, uzun süreli ve eğlenceli bir oyun deneyimi için yeterli olmayacaktır. Özellikle işlemci kullanımına ilişkin iddialar doğruysa güçlü bir ekran kartına sahip olmak da tek başına yüksek FPS almaya yetmeyebilir. O yüzden projenin ne kadar tamamlandığından ziyade gerçek oynanıştaki performansına odaklanmak daha mantıklı.

Bu arada bu tür projeleri etik açıdan doğru bulmadığımı da belirtmem gerekiyor. Açıkçası GTA 6'nın resmî olmayan sorunsuz bir PC portu yayınlansa bile Rockstar Games'in yayınlayacağı resmî sürümü beklemeyi tercih ederim.