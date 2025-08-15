Apple'ın Yeni Bilgisayarları Tek Bir Özellik Yüzünden Çok Daha Pahalı Olacak

Apple, Mac kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özelliği nihayet kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre şirket, M5 işlemcili MacBook modellerine mobil bağlantı özellikleri kazandıracak bir 5G modem ekleyecek. Bu özellik sayesinde Mac bilgisayarlar tarihinde ilk kez Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan her yerden internete erişim sağlayabilecek.

Apple'ın M5 İşlemcili MacBook Pro'sunda 5G Modem Olabilir

Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modellerinde dahili 5G bağlantı özelliği sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Şirketin dahili kodlarından sızan bilgilere göre, M5 Pro işlemci ve "Centauri" kod adlı yerli 5G modemle donatılmış bir MacBook Pro test ediliyor. Yıllardır Windows dizüstü bilgisayarlarında bulunan bu özellik nihayet Apple ekosisteminde de yerini alabilir.

Apple'ın C1 olarak da bilinen Centauri modemi, ilk olarak bu yılın başında iPhone 16e modelinde kullanılmıştı. Aynı modemin MacBook Pro'da test edilmesi, şirketin artık dizüstü bilgisayarlar için yeterince güç tasarruflu bir hücresel bağlantı çözümü geliştirdiğini gösteriyor.

Windows tarafındaki rakiplerde ise uzun zamandır mobil bağlantı seçeneği sunuluyor. Her ne kadar sınırsız hatlar ülkemizde çok popüler olmasa da yurt dışında oldukça popüler. iPad'ler ise de on yılı aşkın süredir hücresel bağlantı seçeneğiyle satılıyor.

Apple'ın hücresel bağlantılı Mac hayali yeni değil. Şirket 2011'den bu yana dahili antenli MacBook patentleri almış ancak bunların hiçbiri piyasaya sürülmemişti. O dönemde karşılaşılan güç tüketimi ve verimlilik sorunları, projenin hayata geçmesini engellemişti. Centauri modeminin iPhone'daki başarılı performansı, bu engellerin aşıldığına işaret ediyor.

MacBook Fiyatları Türkiye'de Cep Yakacak

Yurt dışında geçerli olmayan ama Türkiye'de yaşayan bizleri ilgilendiren bir diğer konu ise fiyat. Bugün ülkemizde satılan en ucuz iPad Air modeli 29.999 TL. Ancak aynı iPad'e SIM üzerinden mobil bağlantı seçeneği eklendiğinde fiyat 39.999 TL'ye çıkıyor. Ülkemizde satılan en ucuz MacBook modeli ise 74.999 TL.

Buna mobil bağlantı seçeneği eklendiğinde ise fiyat çok daha artacak. 5G destekli MacBook Pro'nun 2026'nın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Mac kullanıcıları, telefonlarının sunduğu kesintisiz bağlantı özgürlüğünü dizüstü bilgisayarlarında da deneyimleyebilecek. Apple'ın donanım ve yazılım entegrasyonundaki uzmanlığı, Windows rakiplerine göre daha sorunsuz bir hücresel bağlantı deneyimi sunabilir.