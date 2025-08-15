vivo, 6000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 8 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz aylarda Y04s modelini tanıtan vivo, kısa süre önce yeni bir telefon satışa sundu. G3 5G olarak isimlendirilen bütçe dostu telefon dev batarya, yüksek RAM kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 1.499 yuan (8.541 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

vivo G3 5G Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo G3 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 204 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y300c ve vivo T4 Lite 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon, IP64 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

Bütçe dostu Android telefonda ayrıca Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB-C portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve çift SIM desteği yer alıyor. Peki, 167,3 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarındaki vivo G3 5G'nin fiyatı ne kadar?

vivo G3 5G Fiyatı

vivo G3 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.499 yuan (8.541 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.999 yuan (11.391 TL) fiyat etiketi belirlendi.