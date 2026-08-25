Apple'ın En Güçlü İşlemcileri M5 Ultra ve M6 Tanıtıldı

Apple, yeni işlemcileri tanıttı. M5 Ultra ve M6 olarak isimlendirilen yeni işlemciler, yüksek performanslarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. masaüstü bilgisayar pazarında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyan yeni nesil işlemciler, 2 nm mimariye sahip. Yeni işlemcilerde ayrıca 12 çekirdekli CPU Ve 12 çekirdekli GPU da mevcut.

Apple M6'nın Özellikleri Neler?

Yeni Mac Mini modeline güç veren M6 işlemcisi, 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sergiliyor.

M6 işlemcisi, 12 çekirdekli yeni bir CPU yapısına sahip. Bu işlemcilerden iki tanesi süper çekirdek, dört tanesi performans çekirdeği ve altı tanesi ise verimlilik çekirdeği olarak adlandırılıyor. Bu arada süper çekirdek, anlık, yoğun ve tek çekirdek performansı gerektiren en ağır işlemleri en yüksek hızda tamamlamak için çalışıyor.

Performans çekirdekleri, süper çekirdeklere göre daha az güç harcayarak çoklu çekirdek performansı gerektiren işlerde devreye giriyor. Verimlilik çekirdekleri ise günlük işleri minimum güç tüketimiyle yerine getiriyor. M6 işlemcisi, M5'e kıyasla 1.2 kata, M1'e göre ise 2.4 kata kadar daha yüksek bir performans sunuyor.

İşlemcinin grafik tarafında 12 çekirdekli yeni bir GPU yer alıyor. Bu GPU'nun her bir çekirdeğinde özel bir Neural Accelerator bulunuyor. Bu mimari sayesinde cihaz üzerinden LLM yani büyük dil modelleriyle çalışırken komutları yanıtlama hızı ciddi oranda artıyor.

İşlemcide yapay zekâ işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için iki adet 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Önceki nesillere kıyasla iki kata kadar daha yüksek maksimum işlem gücü sunan bu sistem, yazılım altyapısı sayesinde her iki birimi de aynı anda kullanarak yapay zekâ modellerinin çalışma süresini ciddi şekilde kısaltıyor.

Apple M5 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Yeni Mac Studio modeline güç veren M5 Ultra işlemcisi, 3D modelleme, görsel efekt, bilimsel analiz ve devasa yapay zekâ modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmak isteyen kişilere hitap ediyor. İşlemci tarafında 36 çekirdekli bir CPU bulunuyor. Bu işlemcilerden 12 tanesi süper çekirdek ve 24 tanesi performans çekirdeği olarak adlandırılıyor.

Söz konusu işlemci, tek çekirdek performansında M3 Ultra'ya kıyasla 1.25 kata kadar artış sunuyor. Tüm çekirdeklerin devreye girdiği çoklu çekirdek performansında M3 Ultra'ya kıyasla 1.3 kata kadar artış elde ediliyor. Grafik tarafında 80 çekirdekli bir sürüm de bulunuyor. Bu mimaride her bir grafik çekirdeğine özel bir Neural Accelerator yer alıyor.

Yapay zekâ odaklı grafik hesaplamalarında M3 Ultra'ya kıyasla 4.5 kata, M1 Ultra'ya kıyasla ise iki kattan fazla işlemci gücü sağlanıyor. M5 Ultra'da 512 GB'a kadar RAM desteği mevcut. Bu işlemci, M3 Ultra'ya göre yüzde 50 artışla 1.2 TB/sn RAM bant genişliğine ulaşıyor.

Bu kapasite ve aktarım hızı, yüz milyarlarca parametreye sahip LLM yani büyük dil modellerinin ve dev veri setlerinin buluta ihtiyaç duymadan yüksek hızda tamamen yerel olarak çalıştırılmasına imkân tanıyor. Söz konusu işlemcide ayrıca 32 çekirdekli Neural Engine de bulunuyor.

Editörün Yorumu

M6 işlemcisi ile birlikte ilk kez bir Mac Mini'de 2 nm mimarisi ve iki adet 16 çekirdekli Neural Engine yer alıyor. Bu, yapay zeka için bulut çözümlerine olan gereksinimi ciddi ölçüde azaltacaktır. M5 Ultra tarafında ise 512 GB'a kadar RAM desteği ve 1.2 TB/sn bant genişliği, özellikle sunucu kiralamadan yüz milyarlarca parametreli modelleri cihaz üzerinden eğitmek ve çalıştırmak isteyen kişiler için harika bir seçenek olacaktır.