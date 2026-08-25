Apple, Yeni Mac Studio'yu Tanıttı! 512 GB'a Kadar RAM ve Dahası

Apple, yeni Mac Studio modelini tanıttı. Bununla birlikte satış tarihini de açıklığa kavuşturdu. Masaüstü bilgisayar, iki farklı işlemci seçeneği ile geliyor. Şirket, bu modelinde özellikle yapay zeka, grafik ve profesyonel amaçlı kullanımda performansa önem verenlerin beklentisini karşılamaya odaklanmış durumda.

Yeni Mac Studio'nun Özellikleri Neler?

Teknik Özellik M5 Max M5 Ultra İşlemci Apple M5 Max Apple M5 Ultra CPU 18 çekirdekli CPU 36 çekirdekli CPU GPU 40 çekirdekli GPU 80 çekirdekli GPU Neural Accelerators Var Var Donanım hızlandırmalı ışın izleme Var Var Neural Engine 16 çekirdek 32 çekirdek RAM 36 GB / 48 GB / 64 GB / 128 GB 96 GB / 256 GB / 512 GB SSD depolama 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB / 16 TB Harici ekran desteği 5 adede kadar 8 adede kadar Maksimum ekran çözünürlüğü 60 Hz'te 6K veya 165 Hz'te 4K 60 Hz'te 6K veya 165 Hz'e kadar 4K Yüksek çözünürlük ekran desteği 3 ekrana kadar 8K / 5K / 4K 4 ekrana kadar 8K / 5K / 4K Tek Thunderbolt üzerinden ekran 4 adede kadar 4 adede kadar DisplayPort DisplayPort 2.1 DisplayPort 2.1 VRR / HDR / çok kanallı ses Var Var Thunderbolt 5 4 adet USB-C, 120 Gbps'ye kadar 4 adet USB-C, 120 Gbps'ye kadar Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth Bluetooth 6 Bluetooth 6 Yükseklik 9,5 cm 9,5 cm Genişlik 19,7 cm 19,7 cm Derinlik 19,7 cm 19,7 cm Ağırlık 2,7 kg 3,6 kg Apple Intelligence Var Var Siri AI Var Var

Yeni Mac Studio Hangi İşlemcilerle Geliyor?

Yeni Mac Studio, M5 Max ve M5 Ultra olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği ile karşımıza çıkıyor. M5 Max modelinde 18 çekirdekli GPU ve 40 çekirdeğe kadar GPU bulunuyor. Öte yandan M5 Ultra seçeneği de mevcut. Bu modelde de 36 çekirdeğe kadar CPU, 80 çekirdeğe kadar GPU mevcut.

Şirkete göre M5 Ultra versiyonu, yapay zeka işlemlerinde M3 Ultra'ya kıyasla 4,3 kat daha iyi performans sunuyor. M1 Ultra ile kıyaslandığında ise bu fark 9,8 kata kadar ulaşıyor. M5 Max versiyonunda da önceki nesle göre önemli artış var. Yapay zeka işlemlerinde 3,9 kata kadar daha yüksek performans sergiliyor.

Yeni Mac Studio Depolama Özelinde Neler Sunuyor?

Yeni Mac Studio ile PCIe Gen 6 tabanlı SSD mimarisine geçiliyor. Teknoloji devine göre depolama performansı önceki nesle göre iki kat artıyor. Özellikle işiniz gereği büyük dosyalarla çalışan biriyseniz bu kesinlikle doğrudan fark yaratacaktır. Bu arada modelde Thunderbolt 5 kullanılıyor. Portlar 120 Gb/s'a kadar bant genişliği sunuyor. Harici SSD'ler, ekranlar ve dahası bunun üzerinden kullanılabiliyor.

Bu model, kablosuz bağlantı konusunda da önemli bir yenilikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği ilk kez bu modelde bulunuyor. Şirket ayrıca USB-C üzerinden genlock desteği sunuyor. Bu özellik, kamera ile ekranın görüntüyü aynı anda ve doğru şekilde işlemesine olanak tanıyor. Özellikle canlı yayınlarda senkronizasyon sorunu yaşanmamasını sağlıyor.

M5 Max mi, M5 Ultra mı Tercih Edilmeli?

Her ikisi de farklı bir kitleye hitap ediyor. M5 Max sürümü, özellikle 3D modelleme, video düzenleme, yazılım geliştirme ve daha birçok yoğun işlem gücü gerektiren alanlarda çalışanlara hitap ediyor. M5 Ultra ise daha yoğun güç tüketen işler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle video konusunda çok ciddi bir ilerleme söz konusu. Apple, aynı anda 33 adede kadar 8K ProRes 422 videoyu 30 FPS'te çalıştırabildiğini ifade ediyor.

Yeni Mac Studio'nun Fiyatı Ne Kadar?

M5 Max ve M5 Ultra işlemci seçenekleri ile gelen yeni Mac Studio için 167 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Şu anda ön sipariş verilebilen modelin teslimatına ise 25 Eylül 2026 tarihinde başlanacağı belirtildi.

Editörün Yorumu

Yeni Mac Studio'nun özellikle M5 Ultra işlemcili versiyonuna yoğun talep olacağını düşünüyorum. Büyük yapay zeka modellerini bilgisayarda çalıştırmak isteyenler tarafından kesinlikle tercih edilecektir. Ayrıca yüksek çözünürlüklü videolar üzerinde çalışanlardan 3D modelleme ile uğraşanlara kadar çok geniş bir kullanıcı kitlesi olacaktır.