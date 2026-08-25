Apple’dan Mac mini’ye Büyük Güncelleme: M6 Çipli Modelin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, küçük masaüstü bilgisayarı Mac mini’yi M6 ve M5 Pro çiplerle güncelledi. Tasarımını koruyan yeni modeller, özellikle yapay zeka, grafik performansı ve bağlantı seçenekleriyle dikkat çekiyor. M6 çipli Mac mini’nin Türkiye fiyatı 59.999 TL’den başlıyor. Daha güçlü M5 Pro seçeneği için en az 114.999 TL ödemek gerekiyor. Apple yeni modelleri ön siparişe açtı. Satışlar 22 Eylül’de başlayacak.

M6 Mac mini Özellikleri Neler?

M6 çipli Mac mini, 12 çekirdekli CPU ve 12 çekirdekli GPU kullanıyor. Önceki nesle göre iki fazla CPU ve GPU çekirdeği sunan cihaz, günlük kullanımın yanı sıra yapay zeka işlemlerinde de ciddi bir performans vaat ediyor. Apple’ın paylaştığı verilere göre M6 çipli model, M4 Mac mini’den yüzde 40’a kadar daha yüksek CPU performansı sağlıyor. Yine şirketin iddiasına göre grafik performansı ise iki kat daha iyi.

Apple bu nesilde her GPU çekirdeğine bir Neural Accelerator eklemiş. Bu yeni yapı söz konusu cihazın yapay zeka işlemlerinde M4 işlemcili Mac mini'ye kıyasla dört kata kadar daha yüksek performans sunduğu anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere Mac mini'ler özellikle lokal yapay zeka çalışmalarında sıkça kullanılıyor.

M6 Mac mini standart olarak 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Kullanıcılar satın alma sırasında bu kapasiteyi 32 GB’a kadar yükseltebiliyor. Bellek bant genişliği ise 170 GB/s seviyesine ulaşıyor. Apple’ın testlerine göre cihaz, LM Studio’da büyük dil modeli istemlerini M1 Mac mini’den 13,5 kata kadar, M4 Mac mini’den ise 4,8 kata kadar daha hızlı işliyor.

Bildiğiniz üzere Mac'ler oyun performansları ile bilinen cihazlar değil. Zaten macOS desteğine sahip oyun sayısı da bir hayli az. Ancak bu durum son birkaç yıldır değişiyor. M6 işlemcili Mac mini de bu değişimi hızlandıracak bir performans ile geliyor. Söz konusu cihaz, Cyberpunk 2077'de ışın izleme açıkken M4'lü bir önceki modele kıyasla iki kat daha iyi performans sunuyor. Elbette ki Apple'ın iki kat daha iyi performans iddiasını doğru kabul etmek çok da mantıklı olmaz.

Gerçek kullanımda görülecek fark kullanılan ayarlara, uygulamaya ve sistem yapılandırmasına göre değişebilir. Cihazın ön tarafında iki USB-C bağlantı noktası ve bir kulaklık girişi bulunuyor. Arka tarafta üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet yer alıyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunan model, standart olarak 2.5 Gigabit Ethernet bağlantısıyla geliyor. Kullanıcılar cihazı 10 Gigabit Ethernet ile de yapılandırabiliyor.

M6 Mac mini'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

M6 çipli Mac mini’nin Türkiye başlangıç fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı. Bu fiyata 12 çekirdekli CPU, 12 çekirdekli GPU ve 16 GB RAM'e sahip temel model alınabiliyor. Fiyat değişimini daha iyi anlamak için önceki nesle bakmak gerekiyor. Apple, M4 çipli Mac mini’yi Ekim 2024’te 28.999 TL başlangıç fiyatıyla tanıtmıştı.

Öğrenciler ise eğitim indirimi ile söz konusu modeli 24.499 TL'ye alabiliyordu. Ancak fiyatlar son birkaç yılda hızla arttı. Sadece TL'deki değer kaybı değil, yapay zeka teknolojilerindeki kontrolsüz gelişimin neden olduğu bellek kriiz de etiketleri yükseltti. Bu doğrultuda M4 Mac mini’nin resmî başlangıç fiyatı son dönemde 51.999 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Buna göre M6 model, M4 Mac mini’nin son resmî fiyatından 8.000 TL daha pahalı. Bu fark yaklaşık yüzde 15’e karşılık geliyor. Yine de yeni modelin bir öncekine kıyasla çok da pahalı olduğu söylenemez. Ancak M4 modelinin 28.999 TL’lik çıkış fiyatıyla karşılaştırıldığında ise artış 31.000 TL’ye ulaşıyor. Başka bir ifadeyle Mac mini’nin Türkiye başlangıç fiyatı yaklaşık iki yıl içinde yüzde 107 yükselmiş oluyor.

M5 Pro Mac mini Özellikleri

M5 Pro çipli Mac mini, daha ağır işlerle uğraşan profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Çip, yapılandırmaya bağlı olarak 18 çekirdeğe kadar CPU ve 20 çekirdeğe kadar GPU sunuyor. M5 Pro’nun her GPU çekirdeğinde bir Neural Accelerator bulunuyor. Bu da M6'lı modelde olduğu gibi daha iyi bir yapay zeka performansı sağlıyor.

Cihaz 64 GB’a kadar RAM desteği sunuyor. 307 GB/s bellek bant genişliği, kendi yapay zeka modellerini kendi bilgisayarlarında çalıştırmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu ayrıca ProRes RAW videolar ve karmaşık 3D sahneler üzerinde çalışan kullanıcılar için de önem taşıyor.

Apple’ın testlerine göre M5 Pro Mac mini, LM Studio’da M2 Pro çipli modelden 8,5 kata kadar daha yüksek performans sunuyor. M4 Pro ile karşılaştırıldığında fark dört kata kadar ulaşıyor. Blender’daki ışın izlemeli görüntü oluşturma performansı M2 Pro’ya göre 4,5 kat, M4 Pro’ya göre 1,4 kat artıyor. Affinity’deki görüntü işleme performansı ise M2 Pro modelinin 2,1 katına çıkıyor.

M5 Pro modelinin ön tarafında iki USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor. Arka tarafta üç Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI ve Ethernet bulunuyor. Apple ayrıca kullanıcılarına birden fazla Mac mini'yi bir araya getirerek normalde tek bilgisayarda çalışmayacak kadar güçlü yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırma imkanı sunuyor.

M5 Pro Mac Mini Fiyatı Ne Kadar?

M5 Pro çipli Mac mini’nin Türkiye başlangıç fiyatı 114.999 TL olarak açıklandı. Bellek, depolama, işlemci ve Ethernet seçenekleri yükseltildiğinde fiyat daha da artıyor.