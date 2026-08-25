Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyunu İndirimde! Fiyatı 1.620 TL Düştü

Hayatta kalma oyunlarını sevenler için Steam'de yeni bir kampanya başladı. Bu kapsamda popüler oyunlardan birisinde yüzde 75 oranında bir indirim başladı. Peki indirimdeki oyunun ismi ne ve bu kampanya ne zaman kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

ARK: Survival Ascended Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam'de başlatılan son kampanyayla birlikte ARK: Survival Ascended'in fiyatında yüzde 75'lik bir indirim yaşandı. Bu indirimle birlikte daha önce 44,99 dolardan (2.163 TL) satılan oyunu 7 Eylül'e kadar 11,24 dolara (540 TL) alabiliyorsunuz. Kısacası 1.623 TL seviyesinde bir indirim söz konusu.

ARK: Survival Ascended Epic Games'te Kaç TL?

ARK: Survival Ascended için Epic Games'te devam eden bir kampanya görünmüyor. Eğer oyunu bu platformdan satın almak isterseniz an itibariyla 1.888 TL'lik bir ücret ödemeniz gerekli. PC tarafından en azından şu an için yapımı Steam'den almak daha mantıklı gibi.

ARK: Survival Ascended Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

PlayStation'da da benzer bir durum var. Oyun indirimsiz bir şekilde 1.599 TL'den satışta. Ancak Xbox cephesinde daha farklı bir durum söz konusu. Yapım indirimli bir şekilde 446 TL'lik bir fiyatla oyunculara sunuluyor. Buradaki indirim ise 9 gün içinde yani 3 Eylül'de sona eriyor.

ARK: Survival Ascended Nasıl Bir Oyun?

ARK: Survival Ascended, Studio Wildcard tarafından geliştirilen bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Yapımda gizemli bir adada uyanan hayatta kalan bir karakteri kontrol ediyorsunu ve açlık, susuzluk, sıcaklık gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılarken aynı zamanda dinozorlar ve diğer tehlikeli yaratıklarla dolu bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Kısacası bir hayatta kalma konseptli oyunda olması gereken her şey bunda da var.

ARK: Survival Ascended Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6800K

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 XT veya NVIDIA GeForce 1080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 180 GB boş alan

Ek Notlar: SSD gereklidir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10600K

Bellek (RAM): 32 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 veya NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Depolama: 180 GB boş alan

Ek Notlar: SSD gereklidir

Editörün Yorumu

Hayatta kalma temalı oyunları gerçekten seviyorum. Sıfırdan başladığımız ve kendimizi geliştirdiğimiz yapımlar neden bilmiyorum ama bende bir şeyleri başarmışım gibi bir his uyandırıyor. ARK: Survival Ascended de bu kapsamda tercih edebileceğiniz ve sizi mutsuz etmeyecek bir yapım diye düşünüyorum.