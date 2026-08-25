Tesla'nın Otonom Taksi Hizmeti Robotaxi Sınıfta Kaldı!

Elon Musk, 2016 yılında Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) sisteminin dünyayı değiştireceğini belirtmişti. Şirketin CEO'su o yıllarda çok yakın zamanda araç sahiplerinin uyurken bile araçlarını taksi olarak çalıştırıp para kazanabileceklerini vadediyordu. Yıllar süren ertelemelerin ve uzun süren testlerin sonunda nihayet geçtiğimiz aylarda Tesla'nın Robotaxi servisi ABD'nin Dallas ve Teksas eyaletlerinin sınırlı bir kısmında hizmete başladı. Ancak müşterilerin yaşadığı deneyimler Elon Musk'ın bahsettiği gerçeklikten oldukça uzak görünüyor.

Tesla'nın Robotaxi Hizmeti Hatalı Mı Çalışıyor?

Tesla'nın Robotaxi hizmetinin ne kadar sorunlu çalıştığının en iyi örneklerinden bir tanesini kendisini 'Tesla Elçisi' olarak adlandıran @reggieoverton kullanıcı adına sahip bir X (eski twitter) kullanıcısı ortaya koyuyor. Yaşadığı kötü deneyimi ortaya koyan X kullanıcısı, bir değil birden fazla sorundan bahsediyor.

Yapılan paylaşıma göre Robotaxi, gidilecek mesafenin sadece 3,7 kilometre (2,3 mil) olmasına rağmen yolculuk süresini 1 saat 6 dakika olarak hesapladı. Bu durumu müşteri hizmetlerine bildiren kullanıcı bunun sadece yanlış bir gösterim olduğu cevabını almış. Bunun üzerine araca binen kullanıcı yolculuk süresinin kısa süreliğine 16 dakika olarak görünse de kısa sürede 57 dakikaya çıktığını ifade ediyor.

Bu olay üzerine tekrar müşteri hizmetleri ile konuşan kullanıcı, destek ekibinin rotayı manuel olarak değiştiremediği ve sadece uygulama üzerinden yorum bırakması tavsiyesi ile karşılaşmış. Karşılaştığı uzun rota dolayısıyla araçtan inmek zorunda kalan Reggie Overton, yoluna Uber ile devam etmek zorunda kaldığını bildiriyor.

X kullanıcısı yaşanan olay üzerine başlangıçta ücret iadesi bile alamadığının da altını çiziyor. Ancak daha sonra yaptığı paylaşımın internette çokça ilgi görmesi üzerine Tesla'nın resmi Robotaxi hesabı devreye girerek kullanıcının ücret iadesini gerçekleştirmiş.

Tesla Robotaxi Hakkında Başka Şikeyetler Var Mı?

Robotaxi'nin yarattığı sorunlar sadece bir kişi ile sınırlı değil. Kendisini 'arabasındaki açıkları ve hataları bulmayı seven 4 Tesla sahibi olarak' nitelendiren bir diğer X kullanıcısı da yaşadığı negatif Robotaxi deneyimini paylaştı. @TexasTSLA isimli kullanıcı, bindiği Robotaxi'nin mesai bitimi olduğunu ifade ederek kendisini yolculuğunun bitmesine 4,8 kilometre (3 mil) kala indirdiğini belirtiyor.

Bunun yanı sıra bir gün döneceği kavşağı kaçıran Robotaxi'de müşteri hizmetleri daha sonra uzaktan kontrol ile aracı gideceği yere ulaştırmak zorunda kalmış. Diğer bir videoda ise Tesla'nın otonom taksisinin hata verip yol ortasında öylece kaldığı da görülüyor. X kullanıcısı ayrıca araçların 130-140 km/s hızla ilerledikleri bir otobanda aracın çıkışı kaçırıp kenara çekmeye çalıştığı ölümcül olabilecek bir hatayı da gözler önüne sermiş durumda.

Tesla'nın Robotaxi Hizmetinin Rakipleri Ne Durumda?

Tesla'nın otonom taksi sistemi bu kadar hatalı şekilde çalışırken, durumu şirket için daha da kötü kılan bir diğer olay ise rakip tarafında. Şirketin en büyük rakibi konumunda olan Waymo şu anda ABD'nin 10'dan fazla şehrinde sürücüsüz şekilde 500 binden fazla ücretli yolculuk gerçekleştirmiş durumda. Yolculuklarda ise bu sorunların çok daha az düzeyde yaşandığını söylenebilir.

Son yaşanan gelişmeler ile zor günler yaşayan Tesla, gözünü 3 Eylül tarihinde düzenlenecek olan Cybercab etkinliğine çevirmiş durumda. Baştan beri otonom taksi ve araç paylaşım merkezinde geliştirilen Cybercab'in bu noktada başarılı olması şirket için büyük önem taşıyor. Ancak aynı yazılımı taşıyan diğer Tesla logolu araçların yaşadığı sorunlar ortadayken Cybercab'in nasıl bir performans sergileyeceği de soru işareti.

Editörün Yorumu

Otonom taksiler yakın geleceğin önlenemez bir parçasını oluşturuyor. Waymo gibi birçok şirket bu konuda uzun yıllardır çalışıyor ve büyük tecrübeye sahip. Tesla ise kendisine veri sağlayacak yollarda birçok aracı olmasına rağmen şimdilik iyi bir sınav vermiyor. Waymo'nun gittikçe artan başarısı Tesla'yı olduğundan da kötü gösteriyor.

FSD ile oldukça iddialı olan Tesla aradan yıllar geçmesine rağmen otonom sürüş hayalini henüz tam olarak gerçekleştiremiyor gibi görünüyor. Bunun en önemli etkenlerinden birisi ise markanın sensör yerine kamera tercih ediyor olmasını söyleyebilirim. Tesla'nın otonom teknolojilerde ilerlemesi için kameraların yanında LiDAR sensörler de kullanması gerektiğini düşünüyorum.