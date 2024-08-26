Apple, Mac Bilgisayarlarında Yıllardır Yükseltmediği RAM Kapasitelerini Nihayet Artıracak!

Apple'ın bu sene tanıtmayı planladığı yeni Mac bilgisayarları ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. İddialara göre şirket, M4 işlemciye sahip yeni modellerinde uzun bir süredir değiştirmediği 8 GB'lık standart RAM kapasitesini yükseltme kararı aldı.

Yeni Mac Modellerinin Minimum RAM Kapasitesi 16 GB Olacak

Apple, uzun yıllardır piyasaya sürdüğü Mac bilgisayarında yer alan standart RAM seçeneklerini oldukça düşük kapasitelerde tutuyor. Şirket, neredeyse 2012 senesinden bu yana "Pro" olarak adlandırdığı modellerde bile 8 GB'lık RAM belleklerini tercih ediyor Bu durum, daha yüksek kapasite talep eden kullanıcıların daha yüksek fiyatlar ödemesine yol açıyor. Öyle ki, şu anda Apple Store üzerinde 16GB RAM seçeneği için ekstradan 8.000 TL, 24GB RAM için ise 16.000 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Ancak bu durum yakında nispeten de olsa değişecek. Aktarılanlara göre, bu yıl sonuna doğru satışa sunalacak M4 işlemcili yeni nesil MacBook modelleri, mimimum 16 GB'lık RAM seçeneğine sahip olacak. Apple'ın, hala yüksek donanım seçenekleri için farklı fiyatlandırma politikasına devam etmek istemesinde rağmen, yeni bilgisayarların sahip olacağı Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin daha iyi çalışması adına RAM kapasitelerini yükselttiği söyleniyor.

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