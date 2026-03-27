Apple Bir Dönemi Kapattı: Profesyonel Bilgisayarını Satıştan Kaldırdı!

2019 yılında Pro Display XDR ekranla birlikte piyasaya sürülen Apple Mac Pro, yüksek fiyatı nedeniyle son kullanıcıya uzak kalsa da profesyoneller için cazip bir bilgisayar olarak öne çıkmıştı. Intel işlemciyle gelen bu cihazdan bir yıl sonra, Apple M1 işlemcili ilk bilgisayarlarını duyurdu ve Apple Silicon dönüşümü resmen başladı.

Apple’ın kendi işlemcilerine geçişle birlikte elde ettiği performans artışı kısa sürede herkes tarafından bilinir hale geldi. Intel işlemcili Mac Pro’yu satın alan bazı profesyoneller, çok daha kompakt boyutlara sahip Mac Studio’nun sunduğu performans karşısında şaşkınlık yaşarken Mac Pro, Haziran 2023’te M2 Ultra çipiyle güncellendi.

Apple, Mac Pro’yu Resmi Olarak Sonlandırdı

O tarihten bu yana Mac Pro yeni bir güncelleme almadı ve Apple geçen yıl Mac Studio’da M3 Ultra çipini tanıtmasına rağmen Mac Pro, 6.999 dolarlık fiyat etiketiyle olduğu yerde kaldı. Dün yani 26 Mart Perşembe günü itibariyle Apple'ın internet sitesinden de kaldırıldı. Apple artık üç masaüstü Mac satıyor;

M4 işlemcili 24 inç iMac

M4 ve M4 Pro işlemcili Mac mini

Mac Studio

Apple, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada Mac Pro’nun üretimden kaldırıldığını ve önümüzdeki dönemde yeni bir donanımla piyasaya çıkmayacağını doğruladı.

Bu kapsamda profesyoneller artık Mac Studio ile yoluna devam edecek. Bu yılın ilerleyen günlerinde Mac Studio'nun M4 Ultra veya M5 Ultra işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor. Sizin favori Mac modeliniz hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın.