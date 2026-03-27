Apple Bir Dönemi Kapattı: Profesyonel Bilgisayarını Satıştan Kaldırdı!

Apple, yıllardır profesyonel kullanıcıların tercihi haline gelen Mac Pro’nun fişini çekti. Şirketin masaüstü tarafındaki yeni odağı artık Mac Studio olacak.

Mehmet Ali Ertunc
Mehmet Ali Ertunc
· 2 dk okuma

⚡ Önemli Bilgiler

  • Apple, Mac Pro’nun üretimden kaldırıldığını ve artık güncellenmeyeceğini doğruladı.
  • Mac Studio, Apple’dan profesyonel masaüstü almak isteyenlerin artık tek seçeneği.

2019 yılında Pro Display XDR ekranla birlikte piyasaya sürülen Apple Mac Pro, yüksek fiyatı nedeniyle son kullanıcıya uzak kalsa da profesyoneller için cazip bir bilgisayar olarak öne çıkmıştı. Intel işlemciyle gelen bu cihazdan bir yıl sonra, Apple M1 işlemcili ilk bilgisayarlarını duyurdu ve Apple Silicon dönüşümü resmen başladı.

Apple’ın kendi işlemcilerine geçişle birlikte elde ettiği performans artışı kısa sürede herkes tarafından bilinir hale geldi. Intel işlemcili Mac Pro’yu satın alan bazı profesyoneller, çok daha kompakt boyutlara sahip Mac Studio’nun sunduğu performans karşısında şaşkınlık yaşarken Mac Pro, Haziran 2023’te M2 Ultra çipiyle güncellendi.

Apple, Mac Pro’yu Resmi Olarak Sonlandırdı

O tarihten bu yana Mac Pro yeni bir güncelleme almadı ve Apple geçen yıl Mac Studio’da M3 Ultra çipini tanıtmasına rağmen Mac Pro, 6.999 dolarlık fiyat etiketiyle olduğu yerde kaldı. Dün yani 26 Mart Perşembe günü itibariyle Apple'ın internet sitesinden de kaldırıldı. Apple artık üç masaüstü Mac satıyor;

  • M4 işlemcili 24 inç iMac

  • M4 ve M4 Pro işlemcili Mac mini

  • Mac Studio

Apple, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada Mac Pro’nun üretimden kaldırıldığını ve önümüzdeki dönemde yeni bir donanımla piyasaya çıkmayacağını doğruladı. 

Bu kapsamda profesyoneller artık Mac Studio ile yoluna devam edecek. Bu yılın ilerleyen günlerinde Mac Studio'nun M4 Ultra veya M5 Ultra işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Mehmet Ali Ertunc

Teknoloji Editörü

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunu, lise yıllarından beri teknoloji yazarlığı yapıyor. Binlerce makaleye imza attı ve şimdi Tamindir'de yazmaya devam ediyor. Teknolojinin yanında havacılık da büyük tutkusu. Boş zamanlarında uçuş simülatörleriyle vakit geçiriyor, havacılık teknolojilerindeki yenilikleri merakla takip ediyor. Donanım incelemeleri ve teknoloji haberleri konusunda oldukça deneyimli.

