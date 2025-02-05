Apple Yeni Nesil MacBook'ları İçin Kolları Sıvadı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, tıpkı iPhone serisinde uyguladığı gibi sevilen bilgisayar ve tablet modellerini de her sene yeniliyor. Şirketin yenilediği bu cihazlardaki en büyük değişiklik ise bildiğiniz gibi işlemci tarafında gerçekleşiyor. Öyle ki firma bilgisayar ve bazı tablet modellerini hangi nesil işlemciye sahip olduğuna göre isimlendiriyor.

Bu bağlamda 2025 yılı M5 işlemcili yeni MacBook'lara sahne olacak. Yılın son aylarında tanıtılmasını beklediğimiz bilgisayarlar için Apple cephesinde ummalı bir çalışma yürütülüyor. Öyle ki markanın yeni M5 çiplerini şimdiden üretmeye başladığını iddia eden bazı kaynaklar bile var.

Yeni M5 İşlemciler, 3nm Üretim Sürecinden Geçiyor

Güney Kore merkezli bazı kaynakların haberlerine göre, Apple, Aralık ayında tanıtacağı MacBook'lara güç verecek yeni M5 işlemcilerinin seri üretimine başladı. Yeni çiplerin 3nm üretim sürecinden geçtiği bildiriliyor. Bu bağlamda yeni işlemci serisinin büyük bir teknolojik değişime ev sahipliği yapmasa da üretim alanında Apple'a verimli sonuçlar doğuracağı söyleniyor.

Yeni M5 serisinin, tıpkı selefi M4'e benzer şekilde 4 farklı versiyona sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu versiyonların M5, M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra olarak isimlendirileceği de kuvvetle muhtemel. Seriyi canlı bir şekilde ana model M5'in güç vereceği baz model MacBook cihazlarında görebiliriz. Bu noktada pek çok kaynağın işaret ettiği tarih ise Aralık 2025.

Peki Apple, 2025 yılında M5 işlemcili MacBook'lar dışında başka hangi ürünlerini teknolojiseverlerle buluşturacak? Bu sorunun detaylı cevabını aşağıdaki içeriğimizde bulabilirsiniz:

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