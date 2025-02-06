MacBook Sahipleri, Hackerların Radarına Girdi!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte pek çok firma, piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve bilgisayar gibi ürünlerine yönelik dışardan gelebilecek siber saldırılara karşı daha çok önlem almaya başladı. Ancak gelin görün ki büyük hacker grupları ve siber saldırganlar, neredeyse her defasında bu önlemleri delip geçmeyi başarıyor.

Bu durum ile ilgili en güzel örneklerden birini Apple için verebiliriz. Şirket, neredeyse her yıl akıllı telefonları ve dizüstü bilgisayarları için daha kapsamlı güvenlik önemleri alsa da ne yazık ki birçok hacker her defasında bu önlemleri etkisiz kılabildi ve Apple cihazlarına erişmeyi başardı. Siber güvenlik uzmanlarından aktarılanlarına göre, tehlike çanları son olarak yüz milyonlarca kullanıcıya sahip MacBook modelleri için çalıyor.

MacBook Sahipleri, Yapılan Saldırılar Sonucunda Kişisel Verilerini Hackerlara Kaptırabilir

Ünlü siber güvenlik şirketi Malwarebytes, kısa bir süre önce yayınladığı yeni bir raporda son dönemde MacBook modellerine yönelik çok sayıda siber saldırı düzenlediğini öne sürüyor. Rapora göre, siber saldırganlar, 2024 yılında MacBook modellerine yönelik yeni bir kötü amaçlı yazılımlar geliştirdi. Bu yazılımların ana amacı ise MacBook bilgisayarlarındaki kişisel verileri ele geçirmek.

Malwarebytes, hackerlerın büyük bir çoğunluğunun kullanıcılara ait kredi kartı ve kripto cüzdan bilgilerini hedeflediğini belirtirken, bu hedef doğrultusunda kullanılan yazılımlar arasından bazılarının oldukça popülerleştiğini söylüyor. Malwarebytes göre, Atomic Stealer (AMOS) ve Poseidon isimli dijital hırsızlar, son dönemde ğek çok saldırgan tarafından kullanılıyor.

MacBook Sahipleri Bu Tür Saldırılardan Nasıl Korunmalı?

Yayınlanan pek çok rapor geçmişte ve son dönemlerde bahsi geçen kötü amaçlı yazılımların sahte uygulamalar yoluyla cihazlara eriştiğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların, hackerlar tarafından oluşturulan sahte uygulama ve programları indirmemesi bu tür saldırılardan korunması için büyük bir önem arz ediyor. Bu bağlamda bir uygulama indireceksiniz, resmi sitelere veya güvenilir uygulama mağazalarına başvurmanızı öneriyoruz.

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