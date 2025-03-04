Apple iPad Sahiplerinin Gözdesi Magic Keyboard’u Yeniledi! İşte Türkiye Fiyatı

Apple, bugün yaptığı bir sürpriz ile yeni ürünlerini dünyayla aynı anda tüm Türkiye'de satışa sundu. Elbette ki buradaki en dikkat çekici ürün yeni M3 işlemcili iPad Air olurken, şirket sessiz sedasız tamamlayıcı bir ürün daha tanıttı. Apple, iPad Air için tasarlanan yeni Magic Keyboard ile karşımıza çıktı. İşte detaylar!

Apple iPad Air için Yeni Magic Keyboard'u Tanıttı

Apple'ın iPad'i basit bir tablet olmaktan çıkarıp modern bilgisayarlarla yarışacak bir ürün olarak konumlandırma serüveni birkaç yıl önce başladı. Bu doğrultudaki en iddialı ürün ise kuşkusuz iPad için geliştirilen Magic Keyboard oldu. iPad'e fonksiyonel bir klavyeye ek olarak trackpad özelliği kazandıran ve MacBook'a yakınlaştıran klavye kullanıcılar tarafından çok sevildi.

Şimdi ise Apple, bu ürünü yeniledi. 13 inç iPad Air, M3 11 inç iPad Air, M3 13 inç iPad Air, M2 11 inç iPad Air, M2 iPad Air, 5. nesil iPad Air ve 4. nesil iPad Air ile uyumlu yeni Magic Keyboard, 11.499 TL'de ülkemizde satışa çıktı.