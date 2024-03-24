Apple'ın MicroLED Geliştirme Süreci Durduruldu: Peki Neden?

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, akıllı saatler için microLED ekranlara odaklanan geliştirme çalışmalarını durdurdu.

Apple'ın bu teknolojiyi geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve ilk olarak Apple Watch Ultra modellerinde kullanmayı planladığı söyleniyor ancak Gurman'ın son raporu, microLED'in Apple için çok maliyetli ve karmaşık olduğunu öne sürüyor.

Projenin iptal edilmesi kararı, Apple'ın ekran mühendisliği ekiplerinin yeniden düzenlenmesine ve ABD ve Asya'da işten çıkarmalara neden oldu. Bazı çalışanlar şirket içinde alternatif rollere kaydırılmış olsa da diğerlerine kıdem tazminatı paketleri sağlanacak.

İptal haberi ilk olarak bu ayın başlarında tedarikçi ams OSRAM'ın büyük bir microLED projesinin durdurulduğunu belirtmesiyle ortaya çıktı. Sektörde daha sonra çıkan söylentiler, durdurulan projenin Apple'ın microLED geliştirme projesi olduğunu ortaya koymuştu.

MicroLED Nedir?

MicroLED, tek tek pikseller için mikroskobik LED'ler kullanan gelişmiş bir ekran teknolojisidir. Sonuç olarak geleneksel LED ve OLED'lere göre gelişmiş enerji verimliliği, kontrast, renk oluşturma ve tepki süreleri gibi çeşitli avantajlara sahiptir.

Daha da önemlisi, OLED ekranlarla ilişkili yanma riskini de ortadan kaldırır. Tüm bu avantajlar Apple'ı MicroLED ekran kullanmaya itmiş olsa da projenin iptalinin şirketin daha önceki maliyet endişelerinden kaynaklandığına inanılıyor.

Yaşanan aksiliklere rağmen Apple'ın microLED'i gelecekte yeniden planlarına dâhil etmesi muhtemel. Gurman, şirketin potansiyel dış tedarikçileri ve yeni üretim süreçlerini değerlendirmeye devam edeceğini belirtiyor ancak microLED'in gelecekteki Apple ürünlerinde ne zaman yer alıp almayacağı şimdilik belirsiz.

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