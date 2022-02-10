Apple Music’de Android Sistemler İçin ‘Apple Classical’ Uygulamasının İzleri Bulundu

2008 yılında piyasaya sürülen ve yıllar geçtikçe giderek Android kullanıcılarının ilk tercihlerinden biri haline gelen Spotify, rekabeti artırmak için yeni geliştirmeler üzerinde çalışıyor. Buna rağmen uzun bir süredir sektördeki payını yüzde 33’ün üzerinde tutmayı başaran Spotify 2021 yılında yüzde 3’lük bir kayıp yaşadı. Piyasadaki rekabeti artırmak isteyen Apple da kendi müzik uygulamasında çeşitli geliştirmelere gidiyor.

Şirketin, yalnızca Apple ekosistemi üzerinde çalışmasına izin verdiği Apple Music uygulaması şu an piyasaya payının yüzde 15’ini elinde tutuyor. Rekabetin giderek arttığı pazarda daha iyi bir müzik deneyimi için Apple, müzik uygulamasında yeni widget’lar üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, Android APK dosyasını incelediklerinde, uygulamanın kaynak kodlarında Apple Classical’a ait bir satıra rastladıklarını açıkladı.

Yakında Android Kullanıcılarına Sunulabilir

Apple, daha iyi bir müzik uygulaması için geliştirmelerine yeni widgetlar ekliyor. Apple Music En Son Çalınanlar ve Apple Music Player olarak iki farklı widget hazırlayan geliştiriciler, ufak tasarım değişiklikleri yaptı. Kullanıcılar 3x1 ve 3x2 boyutlarında yeni widgetlar oluşturabilecek ve widgetların arka plan tasarımları albümün kapağına göre değişecek.

Şimdilik Beta aşamasında olan Apple Music uygulamasının kaynak kodlarını inceleyen uzmanlar, uygulamada Apple Classical ile ilgili satırlara rastladı. Sızdırılan kaynak kodları incelendiğinde Apple’ın klasik bir müzik platformu üzerinde çalıştığı görülüyor. Ancak Apple Classical adı muhtemelen geçici olacak ve uygulama duyurulurken adı değişecek.