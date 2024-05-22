Apple, Popüler Uygulamalarından Birine Daha Yapay Zeka Özellikleri Getirecek!

Apple'ın birkaç hafta sonra, Haziran ayı içerisinde gerçekleştireceği WWDC 2024 etkinliği nihayet geldi. Özellikle iOS 18 sürüm güncellemesi ile birlikte gelecek olan yapay zeka özellikleri, artık bu lansmanda tanıtılacak.

Aylardır beklenen etkinliğe oldukça az sayılı gün kalması tüm sektörü ve Apple sevenleri heyecanlandırmaya başladı. Yeni sürüm güncellemesi ile daha gelişmiş olacak iPhone'lardaki popüler uygulamalarla ilgili bir yeni bilgi daha geldi.

Ortaya atılan iddiaya göre birçok farklı yapay zeka özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanan Apple, "proaktif zeka" olarak adlandırılan bir yapay zeka özelliğini ses odaklı uygulamalara getirmeye hazırlanıyor.

Apple Müzik'e de Yapay Zeka Geliyor

Apple Insider'ın aktardığı bu bilgiye göre, Apple şu an Müzik uygulamasında bu yönde iyileştirmeler yapma yönünde denemeler ve testler yapıyor. iOS 18 ile birlikte Apple Müzik'e, yumuşak ses geçişlerinin gerçekleşeceği "Geçiş" adlı bir özellik gelecek. Bu özelliğin tam olarak ne işe yarayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bir diğer özellik ise iki şarkı arasındaki geçişi keskin bir şekilde gerçekleştirmek yerine daha yumuşak bir geçişse izin verecek. Özelliğin yeni ve geliştirmiş versiyonun adı da "akıllı şarkı geçişleri" olacak. Bir şarkıdan diğerine geçerken önceki şarkının sesi azalırken diğer şarkı başlamış olacak.

Bir diğer özellik ise, kullanıcıların tercihine göre crossfade efektinin ne kadar süreyle çalışacağını ayarlayabilmelerini sağlayacak. Apple Müzik'te bu özelliğin güncel haline erişmenin haricinde devre dışı bırakma imkanı da bulunmaya devam edilecek.

Ortaya çıkan bilgiler arasında aynı zamanda Apple'ın oyunlar için de ses konusunda iyileştirmeler ile geleceği yer alıyor. Eller serbest ses kontrolü ve "Uzaysal Oyun" adındaki özellikler üzerinde çalışan Apple, kulaklık ve mikrofonlu kulaklık gibi aksesuarlarında da iyileştirmeler yapacak görünüyor.