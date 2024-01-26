Apple, Yaklaşan OLED iPad Pro Modellerine Güvenmiyor: Tedarik %30 Oranında Düşürüldü!

Apple'ın OLED iPad Pro ailesinin bu yıl Mart ayında piyasaya sürüleceği bildiriliyor ancak yeni gelen raporlar, şirketin ekran siparişlerini %30 oranında azalttığını belirtiyor. Şirket ilk parti için yeni tabletlerin önceki modellerle aynı başarıyı sağlayacağına inanmıyor gibi görünüyor ve bunun muhtemelen birkaç nedeni var.

Patently Apple tarafından tespit edilen bir tedarik zinciri raporu, OLED ekrana sahip iPad Pro serisi için pek de başarılı bir gelecek göremiyor. Son verilere göre son sipariş kesintilerinden LG, TSMC, Foxconn ve Novatek Microelectronics gibi iş ortakları etkilendi. Başlangıçta Apple'ın 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro için yaklaşık 10 milyon OLED siparişi vereceği tahmin ediliyordu ancak bu rakam 7-8 milyon arasına düştü.

Apple, OLED iPad Pro Tedariğini %30 Oranında Düşürdü

Her hâlükârda bu Apple için önemli bir kayıp değil, zira önceki nesil iPad Pro modelleri düzenli indirimlerle sunuluyor ve bu kesintileri telafi etmek için daha uygun fiyatlı seçenekler de mevcut. Yine de bu durumdan en çok tedarikçiler etkilenecek.

Öyle ki sipariş sayısı 6 milyondan 3 milyona düşürüldüğü için LG'nin tüm tedarikçiler arasında en çok zararı göreceği bildiriliyor. Bu panellerin bir diğer Koreli tedarikçisi Samsung'un ise 4 milyon olan sevkiyat sayısını koruyacağı söyleniyor.

Daha önce analist Ming-Chi Kuo, çeşitli iPad modellerine olan talepte bir düşüş olduğu için Apple'ın M3 siparişlerini azalttığını belirtmişti. Mevcut küresel ekonomik durum göz önüne alındığında, durum tüketiciler ve şirketler için zorlaştı.

Yaklaşan iPad Pro lansmanının ne kadar başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz ancak Apple için pek de iyi sonuçlar içermeyen son çeyrek raporlarından sonra benzer bir senaryoyla karşılaşmamız muhtemel.

Peki sizin OLED ekrana sahip iPad Pro serisi hakkındaki beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.