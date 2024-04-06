Klasik Oyun Severlere Müjde: Apple Artık Oyun Emülatörlerine İzin Verecek!

Apple, App Store kurallarını güncelleyerek retro konsol oyunlarına yönelik emülatörlerin dünya çapında indirilmesine artık izin veriyor ancak şirket, geliştiricilerin telif hakkı kurallarına uyduklarından emin olmaktan sorumlu oldukları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Android kullanıcıları eski klasikleri cihazlarında oynamak için hâlihazırda bir sürü emülatöre erişebiliyor. Şimdi ise Apple'ın bu politika güncellemesi, geliştiricilerden bazılarını emülatörlerini App Store'a getirmeye teşvik edecek.

Şirket, emülatör uygulamalarının dijital öğeler sunmak için bir uygulama içi satın alma mekanizması kullanması gerektiğini belirtti. Apple'ın düzenlemeler nedeniyle App Store kurallarını değiştirmek zorunda kalmasıyla birlikte bu tür oyunlar şirket için başka bir gelir akışı sağlayacak.

Oyun Mağazaları da Artık Kendi Ödeme Sistemlerini Kullanabilecek

Ocak ayında Apple, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kurallarına uymayı başladığını açıkladığında, şirket aynı zamanda küresel olarak oyun mağazalarının kendi ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vereceğini de duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay ABD Adalet Bakanlığı Apple'a dava açtığında, süper uygulamaların bastırılması, şirketin tekelci yaklaşımları hakkındaki davadaki beş noktadan biriydi.

Kurallarda yapılan bir diğer önemli güncelleme de Spotify gibi müzik akışı hizmetlerinin abonelikler ve diğer dijital satın almalarla ilgili bilgileri görüntülemesine ve kullanıcıları satın alma işlemini tamamlamaları için web sitelerine yönlendirecek bağlantılar eklemesine olanak tanıyacak.

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