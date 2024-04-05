Tim Cook Bir Kez Daha Apple Hisselerini Sattı: Peki Neden?

Apple CEO'su Tim Cook, şirketinin yaklaşık 33 milyon dolar değerindeki hisselerini sattı ve vergi gibi kesintilerin ardından bu rakamın yarısı kadarı cüzdanına girmiş oldu.

Tim Cook 33 Milyon Değerinde Hisse Sattı

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir başvuruda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Cook 196.410 hisse sattı ve bunu birden fazla parti hâlinde yaptı. Hisse başına alınan belirtilen fiyatlara göre Cook, vergileri düşmeden önce 33,04 milyon ila 33,23 milyon dolar arasında kazanç elde etti.

Bu meblağlar, 2021'de beş milyon hisse satarak elde ettiği tahmini 355 milyon doların çok küçük bir kısmına tekabül ediyor. Ayrıca Ekim 2023'te yaklaşık 41,5 milyon dolar elde ettiği son hisse satışı kadar da değil ancak yine de yapılan hamlenin nedeni bilinmediğinden dikkat çeken bir durum.

Şirketler Apple Hisselerinin Alınmamasını Tavsiye Ediyor

Geçtiğimiz yılki satış, Apple'ın hisselerinin normalden daha düşük işlem gördüğü bir zamanda gerçekleşmişti ve bu satış da benzer oranlarla yapıldı. Apple'ın hisseleri Aralık 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana o kadar düştü ki Loop Capital gibi firmalar son zamanlarda Apple hisselerinin satın alınmamasını tavsiye ediyordu.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Cook'un bir ticaret planı var gibi görünüyor. Cook'un karar verdiği ayrıntılar bilinmemekle birlikte bu, belirli koşullar yerine getirildiğinde Apple hisselerinin artık otomatik olarak satışa çıkarılacağı anlamına geliyor olabilir.

Şirket yöneticilerinin firmalarındaki hisseleri nasıl satıp satamayacaklarını düzenleyen ticaret yasaları var ancak Cook'un önceden belirlenmiş planının dışında da satış yapma seçeneği hâlâ var. Bu yüzden doğrudan Cook'tan duymadığımız sürece bu satışların ne anlama geldiğini yalnızca tahmin edebiliriz.

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