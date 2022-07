Apple Pay Nihayet iOS 16'da Chrome, Edge ve Firefox'ta Çalışıyor

Apple Pay nihayet iOS 16'da Microsoft Edge, Google Chrome ve Mozilla Firefox ile uyumlu durumda. MacRumors yazarı Steve Moser, Apple Pay'in iOS 16 beta 4'te Edge ve Chrome ile çalıştığını tespit etti ve bulgularını Twitter'da paylaştı.

Moser'ın ekran görüntüleri, Edge kullanırken Apple'ın ödeme sayfasında "Apple Pay ile Devam Et" seçeneğini gösteriyor. Apple Pay, yalnızca iOS 15 ve daha eski sürümlerde Safari'de çalışıyor ve web'de alışveriş yaparken Apple Pay ile ödeme yapmak istiyorsanız başka bir tarayıcı kullanmanızı engelliyor.

Moser Firefox'tan bahsetmese de diğer kullanıcılar iOS 16 beta 4'ün piyasaya sürülmesinden önce tarayıcı ile Apple Pay uyumluluğunu fark ettiler. Reddit'te bu ayın başlarında yayınlanan bir gönderi, Firefox kullanırken iOS 16 beta 2'de Apple Pay ile ödeme yapma seçeneğini gösteriyordu. OS 16 beta 3'teki başka bir kullanıcı da Firefox'ta da Apple Pay ile ödeme seçeneğine sahip olduklarını söylüyor.

On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC