Rakiplerinin Gerisinde Kalan Apple, Yapay Zeka Şirketi Satın Alıyor!

Son yıllarda yapay zekânın hızla yükselmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri bu alana adeta akın etti. Google, Microsoft, OpenAI ve Nvidia gibi şirketler, yaptıkları yatırımlarla hem teknolojiyi ileri taşıdı hem de piyasa değerlerini katladı. Ancak Apple tüm bu yükselişe rağmen yapay zekâ yarışında geri planda kaldı.

Şirket son dönemlerde yapay zekâ hamleleriyle zaman zaman beklenti oluştursa da hâlâ ses getirecek kadar güçlü bir çözüm ortaya koymuş değil. Hatta Siri’ye yeni nesil yapay zekâ entegre etmek için Google veya OpenAI gibi rakiplerle anlaşma yapmayı bile düşündüğü konuşuluyor.

Diğer yandan Apple’ın rakipleriyle ortaklık yapmak yerine bir yapay zekâ girişimini satın alacağı yönündeki söylentiler de bitmek bilmiyor. Daha önce bu konuda birçok iddia ortaya atıldı. Şimdi ise gelen yeni bilgilere göre şirket, gözünü bir başka küçük yapay zekâ startup’ına dikmiş durumda.

Apple, Prompt AI'ı Satın Almak İstiyor

Apple içinden gelen bilgilere göre teknoloji devi, Prompt AI adlı girişimi satın almaya hazırlanıyor. CEO’nun da dahil olduğu 10 kişilik ekibe bu satın alma süreci hakkında bilgi verildi. Ancak bu anlaşma klasik bir şirket satın alımı değil, “ekip satın alma” (acquihire) olarak değerlendiriliyor. Yani Apple’ın asıl hedefi girişimin ürünü değil, onu geliştiren yetenekli çalışanlar.

Bu nedenle ekibe Apple’a katılmaları teklif edildi. Eğer bazı çalışanlar firma bünyesine geçmeyi reddederse kalanlara daha düşük maaş ödeneceği belirtiliyor. Tabii bu kesin bir bilgi değil.

Prompt AI için masada sadece Apple yok. Öyle ki Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’ın da girişimle ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Ancak kaynaklara göre bu rekabetin kazananı büyük ihtimalle Apple olacak çünkü anlaşmada son aşamaya gelindiği ifade ediliyor.

Bilmeyenler için Prompt AI, 2023 yılında doktora araştırmacısı Tete Xiao ve Yapay Zekâ Araştırma Laboratuvarı (BAIR) kurucularından Trevor Darrell tarafından kuruldu. Girişimin en önemli ürünü Seemour adlı uygulamaydı. Bu uygulama, ev güvenlik kameralarına bağlanarak hareketli nesneleri tespit edebiliyor, kullanıcıya uyarı ve bildirim gönderebiliyor hatta kameradaki görüntüler hakkında soruları yanıtlayabiliyordu. Ancak bu eskidendi. Şirket artık Seemour’a sahip değil.

