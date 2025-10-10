Apple'dan Rekor Para Ödülü: Güvenlik Açığı Bul, 5 Milyon Doları Kap!

Son yıllarda birçok teknoloji devi sistemlerindeki güvenlik açıklarını daha kolay keşfedebilmek için bağımsız siber güvenlik uzmanları ve etik hackerlarla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Genellikle bir yarışma formatında düzenlenen bu çalışmalarda açıkları bulan ekiplere büyük para ödülleri veriliyor.

Bu tür yarışmalara yönelik en güncel örneklerden biri Apple'dan geldi. Şirket, sistemlerindeki güvenlik açıklarını bulan kişilere dudak uçuklatan para ödülleri sunacağı yeni programını duyurdu. İşte detaylar!

Apple Hackerlara Verdiği Para Ödüllerini Yükseltti

ABD merkezli teknoloji devi, sistemlerindeki güvenlik açıklarını keşfeden etik hackerlar için uzun bir süredir yürüttüğü para ödülü programlarında önemli bir değişikliğe gitti. Firma, daha öncesinde 2 milyon dolar olarak belirlediği en yüksek ödül miktarını 5 milyon dolara kadar çıkarttı.

Şirket bu değişiklik ile birlikte yarışmacılar, Apple'ın koruma sistemlerini aşan zincirleme saldırılarla birlikte toplamda 5 milyon dolar değerindeki para ödülüne ulaşabilecek. Ayrıca yarışmaya yeni eklenen "hedef bayrakları" (target flags) isimli bir sistemle beraber raporlanan güvenlik açıklarının değerlendirme süreci hızlanacak ve araştırmacılar ödemelerine daha çabuk ulaşabilecek.

Apple'ın Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirttiği yeni ödül tarifesi şu şekilde:

Saldırı Türü Mevcut Maksimum Yeni Maksimum Sıfır Tıklama Zinciri: Kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen uzaktan saldırılar 1 milyon dolar 2 milyon dolar Tek Tıklama Zinciri: Kullanıcının tek bir tıklamasıyla uzaktan yapılan saldırılar 250 bin dolar 1 milyon dolar Kablosuz Yakınlık Saldırısı: Cihaza fiziksel yakınlık gerektiren saldırılar 250 bin dolar 1 milyon dolar Fiziksel Cihaz Erişimi: Kilitli cihaza fiziksel erişim gerektiren saldırılar 250 bin dolar 500 bin dolar Uygulama Korumasını Aşma: Uygulama sandbox'ından (korumalı alan) SPTM'yi aşan saldırılar 150 bin dolar 500 bin dolar

Şirket, bu büyük değişikliklerin yanı sıra macOS Tahoe Gatekeeper sistemini aşan açıklar için 100 bin dolar, düşük etkiye sahip raporlar içinse 1000 dolarlık ödüller vereceğini duyurdu. 2020'den bu yana 800'den fazla araştırmacıya 35 milyon dolardan fazla ödeme yapan Apple, yeni ödül sistemiyle daha fazla siber güvenlik uzmanını bünyesine çekerek ürünlerini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Peki siz Apple'ın belirlediği yeni para ödülleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.